T24 LogoT24 Logo
Spor

Cedric Carrasso: "Gomis beni iyi ki ikna etmiş"

"Türkiye'ye para için geldiysen, istedikleri performans karşısında her şeyini kaybedersin" Engin Akgürbüz / STRASBOURG,(DHA) Bordeaux ile olan sözleşmesi bitmek üzereyken rotayı Galasaray'a çeviren Cedric Carrasco, gelmeden önce Türkiye ile ilgili yanlı

07 Ekim 2017 12:49

\"Türkiye\'ye para için geldiysen, istedikleri performans karşısında her şeyini kaybedersin\"

Engin Akgürbüz / STRASBOURG,(DHA)

Bordeaux ile olan sözleşmesi bitmek üzereyken rotayı Galasaray\'a çeviren Cedric Carrasco, gelmeden önce Türkiye ile ilgili yanlış öngürelere sahip olduğunu ve İstanbul\'a geldikten sonra fikrinin değiştini söyledi. 
Türkiye\'de katıldığı ilk maçın görüntülerini cep telefonundan L\'Equipe gazetecisine gösteren Carrasso, \"Bu benim ilk maçımdı, nasıllar (seyirciler) ama, insanın tüyleri diken diken oluyor, bu muhteşem bir şey\" dedi. Bordeaux kulübü ile kontratı bitmek üzere ilken gideceği müstakbel kulüp için \"Her yer olur Türkiye olmaz\" açıklamasını yaptıktan sonra Galatasaray\'a transfer olan Carrasso, \"Bu ülke hakkında çok yanlış bilgilere ve öngörülere sahiptim, buraya gelmem için beni Gomis ikna etti ve çok da iyi etti, bu kulüp bir dev (Galatasaray), Türkiye Futbol için yaşıyor, çok harika bir tecrübe yaşıyorum, İstanbul eşsiz, burada insan kendini dünyanın merkezinde hissediyor, hayatımı çok iyi kazanıyorum, kazancım Bordeaux\'da ki kazancım ile aynı, ama Türkiye\'ye sadece para için geldiysen, Türkiye\'nin senden istediği performans karşısında her şeyi kaybedersin\" şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkgürbüzSTRASBOURGDHA BordeauxGalasarayCedric CarrascoTürkiyeCarrassoBordeauxGalatasarayGomisGalatasaray Türkiye Futbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24