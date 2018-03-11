Cedi Osman'ın parkelerden uzak kalacağı süre belli oldu

Clippers’a karşı sakatlık yaşayan Cedi Osman’ın ne kadar uzun süre parkelerden uzak kalacağı belli oldu.

Cleveland Cavaliers, yaptığı resmi açıklamayla LA Clippers‘a karşı oynanan maçta sakatlanan Cedi Osman’ın yaklaşık 2 haftalık bir süre için parkelerden uzak kalacağını açıkladı.

Cedi, geçtiğimiz gün oynanan maçta sol kalçasında gerilme yaşamış ve üçüncü çeyrekte maçı yarıda bırakmıştı.

Cavs, Cedi'nin kesin dönüş tarihinin rehabilitasyon süreci ve günlük tedaviler sonrasında yapılacak tetkiklere bağlı olarak belirleneceğini de açıklamaya ekledi.

Cedi, şu ana kadar çaylak sezonunda bir süre ilk beş de başladı ve 54 maçta 3.6 sayı 1.9 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

(EuroHoops)