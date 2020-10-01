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Spor

Cedi Osman, UNICEF'in 'Ulusal İyi Niyet Elçisi' oldu

"Ben sporcuyum ama bir işin içinde çocuk varsa her zaman onun bir parçası olmak istiyorum"

01 Ekim 2020 18:30

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.

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