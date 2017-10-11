T24 LogoT24 Logo
Spor

Cedi Osman, LeBron James ile ilk kez parkede!

Sakatlıktan dönen LeBron James, 29 dakika sahada kaldı

11 Ekim 2017 18:37

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, sakatlığının ardından parkeye çıkan LeBron James ile ilk kez birlikte oynadı. Cleveland, Chicago Bulls ile evinde oynadığı karşılaşmadan 108-94 mağlup ayrıldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ın hazırlık maçlarındaki kötü performansı devam ediyor. Son oynanan hazırlık maçında Cleveland, Chicago Bulls’a evinde 108-94 yenildi. Cedi Osman 5 dakika süre aldığı maçta 3 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

LeBron James 29 dakika oyunda kaldığı maçta 17 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist ile oynarken; Derrick  Rose 13 sayı, 5 ribaunt, Iman Shumpert 12 sayı, Jae Crowder 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Jeff Green 8 sayı ve 3 ribaunt ile skora katkı yaptı.

Chicago Bulls’ta Justin Holiday 28 sayı, 11 ribauntLauri Markkanen 18 sayı, 5 ribaunt, Denzel Valentine 14 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Robin Lopez 10 sayı, 5 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu.

ETİKETLER

BasketbolCedi OsmanBasketLeBron JamesClevelandChicago BullsNBA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24