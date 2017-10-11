Cedi Osman, LeBron James ile ilk kez parkede!

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, sakatlığının ardından parkeye çıkan LeBron James ile ilk kez birlikte oynadı. Cleveland, Chicago Bulls ile evinde oynadığı karşılaşmadan 108-94 mağlup ayrıldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ın hazırlık maçlarındaki kötü performansı devam ediyor. Son oynanan hazırlık maçında Cleveland, Chicago Bulls’a evinde 108-94 yenildi. Cedi Osman 5 dakika süre aldığı maçta 3 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.

LeBron James 29 dakika oyunda kaldığı maçta 17 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist ile oynarken; Derrick Rose 13 sayı, 5 ribaunt, Iman Shumpert 12 sayı, Jae Crowder 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Jeff Green 8 sayı ve 3 ribaunt ile skora katkı yaptı.

Chicago Bulls’ta Justin Holiday 28 sayı, 11 ribaunt, Lauri Markkanen 18 sayı, 5 ribaunt, Denzel Valentine 14 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Robin Lopez 10 sayı, 5 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu.