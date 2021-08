Cedi Osman: Çok önemli bir turnuva olacak; uzun bir aradan sonra Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazanabiliriz

29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kanada’nın Victoria şehrinde düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ve sporcu kadrosu turnuva öncesi değerlendirmeler yaptı. Başantrenör Orhun Ene, "Bu turnuvada her ülke kadar bizim de şansımız var ama bizim bu turnuvayla başlayıp ilk defa büyük, derin kadroyu görme şansımız olacak" dedi. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta mücadele eden milli basketbolcu Cedi Osman ise, "Çok önemli bir turnuva olacak; uzun bir aradan sonra Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda Uruguay ve Çekya ile karşılaşacak ay-yıldızlılarda Başantrenör Orhun Ene, Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve oyuncular Cedi Osman ile Doğuş Özdemiroğlu müsabakaları değerlendirdi.

Ene: "Bu turnuvada her ülke kadar bizim de şansımız var"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Hazırlık sürecimizi iki farklı kadroyla yaptık. Birinci periyotta özellikle Kasım ayında oynayacağımız pencereler içinde bulunma şansı olan oyuncularımızla yaptığımız kamp süreci vardı. Onlarla yaklaşık 2 hafta çalıştık. Bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla Kanada’da oynayacağımız Olimpiyat Elemeleri’ne katılacak arkadaşların yer aldığı 2. periyot çalışmaları başladı. Ligde Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisinin tamamlanmasıyla yavaş yavaş oradaki oyuncularımız ile NBA’de sezonları sona eren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven’in de katılımıyla bu süreçte nihai kadromuzu oluşturduk. Bu hazırlık maçları sürecinde zor bir dönem geçiriyoruz. Halen pandeminin devam etmesi, çok fazla turnuva ve ikili temas maçları oynamamızı engelliyor. Burada önemli olan öncelikle en iyi kadroyu sahaya getirmek. FIBA ve EuroLeague arasındaki sürtüşmeden kaynaklanan organizasyon bozukluğu ne yazık ki milli takımları da turnuvaya daha az sürede hazırlanmaya itiyor. Diğer ülkelerin de yaptığı gibi bunu bir şekilde oyuncularla birlikte basketbolun teknik tarafında paylaşımlar yaparak, mental tarafı hazırlayarak geçeceğiz.

Burada bizim için en önemli noktalardan biri turnuvada mental olarak sağlam durumda olmamız. Geçmişten bu yana hedef maçları kaybettiğimizde kırılgan oluyoruz ve bu turnuvanın diğer maçlarına da olumsuz anlamda etki ediyor. Biz takım olarak potansiyelimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyeli sahaya yansıtmak, iyi ve kötü günde de mental anlamda güçlü kalmak en önemli hedeflerimizden biri. Genç ve tecrübeli arkadaşlarımızın yanı sıra yeni bir yapılanma var. Bu yapılanma, her turnuvada başarılı olmak için oynayacak. Buna paralel olarak da bir arada geçireceğimiz zaman bizi daha iyi bir takım yapacak. Bu turnuvada her ülke kadar bizim de şansımız var ama bizim bu turnuvayla başlayıp ilk defa büyük, derin kadroyu görme şansımız olacak. Bir basketbol alışkanlığı ve ekolü oluşturmamız lazım. Bu da süreç gerektirecek. İnşallah bu turnuvayla başlayan ve önümüzdeki sene de devam eden süreç bizi Avrupa Şampiyonası öncesinde en iyi noktaya getirir. Onun için bu turnuvadan başlayarak hem maçlarda hem de bir araya geldiğimiz zamanlarda en iyisini yapma adına elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Melih: Türk halkını mutlu edecek bir şekilde Kanada'dan geri döneceğiz

A Milli Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu da yaptığı açıklamada, “Güzel ve enerjik bir takım olduk. Genç ve yeni oyuncularımız var. Bunlar bizi heyecanlandırıyor. Güzel bir ortam var, Kanada’ya gideceğiz. Rusya ile iki hazırlık maçı yaptık. Hem eksik hem de iyi olduğumuz yönleri gördük. İdmanlarla ve toplantılarla Uruguay maçına kadar hazırlanmaya devam edeceğiz. Önemli olan herkesin sağlıklı ve formda bir şekilde Uruguay maçına çıkması olacak. Burada her şey yolunda gidiyor. Ufak sakatlıkları olanlar var, onlar düzeliyor. Her zaman bu tarz turnuvalara galibiyetle başlamak takım için moral olur. Umarım biz de Uruguay maçını kazanır, adım adım maçlara bakar ve güzel bir şekilde turnuvayı geçiririz. Halkımız bizden her zaman başarılar bekliyor. Sahaya çıkıp savaşmamızı istiyor. Bu takım da bunu yapacak güçte. Buna inanıyoruz. Olimpiyat Oyunları’na kalacağımıza inanıyoruz. Kolay olmayacaktır. Ama başından sonuna kadar savaşacağız. Türk halkını mutlu edecek bir şekilde Kanada’dan geri döneceğiz" dedi.

Cedi Osman: Takım olarak nerede olduğumuzu gördük

Milli basketbolcu Cedi Osman, Rusya’ya karşı iki hazırlık maçı oynadıklarını hatırlatarak, "Birini kazandık birini de kaybettik. Tabii iki maç da bizim için faydalı oldu. Her ne kadar ilk maçı iyi oynasak da ikinci maçta daha düşük performans sergiledik ama iki maç da güzel sınav oldu. En azından takım olarak nerede olduğumuzu gördük. Yaptığımız iyi şeyler de vardı, yapamadığımız şeyler de vardı. Ama en azından bunları izleyip değerlendirmeye zamanımız var. Artık Kanada yolculuğuna son birkaç gün kaldı. O nedenle önümüzde bizim için güzel bir fırsat var. Çok büyük şeyler başarabiliriz, çok önemli bir turnuva olacak. Uzun bir aradan sonra Olimpiyat Oyunları’na gitmeye hak kazanabiliriz. İyi ve genç bir takımımız var. Uruguay haricinde diğer takımları tanıyoruz. O nedenle biraz avantajlıyız. Grubumuz zorlu ve ilk maçımız Uruguay ile olacak. Hiç tanımadığımız bir rakip. Çekya ise son senelerde karşılaştığımız bir ekip. Bu nedenle eminim ki özellikle Çekya maçı olmak üzere bizi zorlu müsabakalar bekliyor. Ondan sonra gruptan çıktığımızda Kanada, Çin ya da Yunanistan’dan biriyle karşılaşacağız. Bunlar da zorlu maçlar olacak. Ama genç ve yetenekli bir takımız. O nedenle şansımızı yüksek görüyorum. Milli duygu her zaman çok farklı. Burası koşa koşa geldiğim bir yer Özellikle de Olimpiyat Elemeleri olacağından ister istemez daha heyecanlanıyorum. Her zaman buraya koşa koşa geldim ve burası gurur duyduğum bir yer. Vücudum el verdiği sürece burada olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Özdemiroğlu: Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyoruz

Milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu ise verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, "Diğer kamplara göre daha fazla antrenman yapma şansımız oldu. Bu süreci verimli kullandığımızı düşünüyorum. Genç bir takımız. Olimpiyat Elemeleri'nde favori olamasak da enerjimizle birbirimize kenetlenerek Olimpiyat Oyunları'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstediğimiz şekilde işler giderse Olimpiyat Oyunları’nda olacağımızı düşünüyorum. Bunun için elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bunu yapmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.