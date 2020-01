Cedi Osman: "LeBron James ile oynamak büyük şans"

\"Milli formayı giymek onurdur\"

İSTANBUL,(DHA)

Cleveland Cavaliers formasıyla bu sezon NBA\'de önemli süreler alan milli basketbolcu Cedi Osman, FIBA\'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu\'nda mücadele eden Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın gruptaki ilk iki maçında Letonya ve Ukrayna\'yı mağlup etmesini değerlendiren Cedi, \"Eleme gruplarındaki ilk maçlara, evimizde Letonya ve deplasmanda Ukrayna galibiyetleri ile başlamak gruba damga vurmak açısından çok iyi oldu. Ancak bundan daha da önemlisi moralli bir başlangıç yapılmasını sağladı. Şu bir gerçek ki, evimizdeki Letonya maçındaki galibiyetin anlam kazanması için, deplasmanda mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu. Bunu ekip olarak arkadaşlarım başardı. Biz geniş kadro ve rotasyon içerisinde iyi bir ekip olduğumuzu bu maçlarla beraber gösterdik. Kısa bir süre içerisinde, Eurobasket\'17 kadromuzdan çok farklı bir kadro yapısı ile sahaya çıksak da, savaşarak ve oyun sistemimizi ortaya koyarak gruba iyi bir başlangıç yaptık\" şeklinde konuştu.

Milli takımın performansını değerlendiren Cedi, \"Milli takımın felsefesi hangi maça çıkarsak çıkalım son topa kadar mücadele etmek. Bu noktada hem Bursa\'da taraftar desteğini arkamıza alarak, hem de Kiev\'de mücadele ederek kazanmayı başardık.

Takım olarak iyi mücadele, hem hücumda hem savunma da ortak olarak doğru hareket etmek başarıya giden en önemli araç. İstatistik anlamında her iki maçta da öne çıkan oyuncular oldu ama ben başarının takım olarak geldiğinde inanıyorum\" dedi.

\"MİLLİ FORMAYI GİYMEK ONURDUR\"

NBA\'deki programın uyması durumunda milli formayı giymek istediğini dile getiren Cedi, \"Dediğim gibi ben her zaman milli takım forması giymek istiyorum. Ancak maç programlarıma uymam gerekiyor. Umarım takımımla bu sene NBA\'de son maça kadar gideriz, tabii bu da Haziran ayını da dolu geçirmem demek ancak sağlık sorunum olmaz, şartlar uygun olursa milli formayı giymek her zaman ayrı bir onurdur. Türk milli takımının formasını giymek beni gerçekten çok mutlu ediyor. O formayı sırtıma geçirdiğiniz zaman, milyonlarca insanın arkanızda olduğu hissetmek size büyük bir sorumluluk veriyor hem de büyük bir heyecan yaşatıyor. Tabii şu an NBA takvimi nedeniyle, eleme grubu maçlarından uzak kaldım ancak sakatlık, hastalık olmadığı müddetçe ben her zaman milli formayı giymek için sabırsızlanıyorum\" ifadesini kullandı.

\"İSTANBUL\'DA TARAFTARIMIZ MUHTEŞEMDİ\"

Eurobasket 2017\'deki performanslarını ve taraftarın oluşturmuş olduğu atmosferi değerlendiren Cedi, \"Öncelikle atmosferden bahsetmeliyim. İstanbul\'daki maçlarda taraftarımız muhteşemdi. Her maçta desteklerini esirgemediler ve kazansak da kaybetsek de bizimle beraber sahaya yansıtmak istediğimiz mücadeleci ruhu, onlarla beraber sergilediğimizi düşünüyorum. Yeniden yapılanan bir takımız. Bu açıdan, bu turnuvada gruplardan çıkıp, son 16\'ya kalmak bizi mutlu etti. Bu turda da Avrupa\'nın en önemli ve tecrübeli milli takımlarından İspanya\'ya elendik. Gelecek turnuvalar için iyi bir tecrübe kazandık. Ben ilerleyen turnuvalarda çok daha iyi performans sergileyip, daha üst turlarda kendimize yer bulacağımızı düşünüyorum\" açıklamasını yaptı.

\"NBA ÇOK FARKLI DÜNYA\"

Cedi, Amerika\'daki yaşantısı hakkında da şöyle konuştu:

\"Uyum sürecini çok hızlı atlattım. Hem takım arkadaşlarım, hem de taraftarla sağladığım iletişim bu sürecin olumlu geçmesini sağladı. NBA çok farklı dünya. Saha içi kadar saha dışında da sürekli bir aksiyon içerisindesiniz. Esasında bu hareketlilik sayesinde takım arkadaşlarımla farklı sosyal etkinliklerde sürekli bir araya geliyoruz. Benim gibi ilk senesini geçiren oyuncular için bu ortamlar hem Amerikan yaşantısını görmek, hem de arkadaşlarım ile saha dışında daha fazla diyaloğa girip, birbirimizi tanımak açısından çok yararlı oluyor.\"

Cedi, NBA\'de yer almanın büyük bir keyif olduğunu belirterek, \"Bir kere ben çok şanslıyım. NBA\'de forma giymek büyük bir keyif ama NBA şampiyonluğu için yarışan bir kadronun içinde yer almak harika bir duygu. Umarım ilk yılımda şampiyonluk yüzüğü takabilirim. Gelişimime katkı olarak şunu söyleyebilirim. Basketbolda her gün yeni şeyler keşfediyorum. Takım arkadaşlarım çok tecrübeli oyuncular, hepsini ayrı ayrı gözlemleyip, yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Şu ana kadarki süreçte, bana verdikleri destekle adaptasyon sürecimi hızlı ve kendi açımdan olumlu bir şekilde geçirdim. Şimdi nasıl daha iyi olurum ve her gün kendimi nasıl bir üst noktaya taşırım, bunu takımın bana sağladığı destek ile oluşturmaya çalışıyorum\" dedi.

\"LEBRON JAMES İLE OYNAMAK BÜYÜK ŞANS\"

Öte yandan Cedi, takım arkadaşı LeBron James için de şöyle konuştu:

\"Benim için onunla aynı takımda olmak büyük bir şans. Kendisi ilk günden beri bana destek oluyor. Ondan öğreneceğim çok şey var ama dünyanın en iyisi olmasına rağmen hala çok çalışması, çok iyi bir profesyonel olması, antrenmanlara ilk gelen ve son çıkan bir basketbolcu olması bana ve tüm takım arkadaşlarıma mükemmel bir örnek olmasını sağlıyor.\"

