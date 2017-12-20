ÇEDAŞ'tan işbirliği yapan muhtarlara plaket

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS, Tokat ve Yozgat\'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), merkez köy muhtarlarına sağladıkları işbirliği ve destekten dolayı plaket verdi. 150 muhtarın katıldığı törende konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, 2017 yılı yatırımları hakkında sunum yaptı.

Sivas, Tokat ve Yozgat\'ta elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, kentteki bir düğün salonunda merkez köy muhtarları ile yemekte bir araya geldi. Kuruma sağladıkları destekten dolayı 150 muhtara plaket veren Akboğa, kurumun yatırım ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. 2017 yılı çalışmalarını anlatan ve 2018 yılında hizmete sunulacak olan yatırımlar hakkında bilgi veren Akboğa, şirket olarak muhtarları önemsediklerini belirterek, \"Muhtarlar için kurulan istek hatlarından yaşadığınız sorunları yetkililere bildirebileceksiniz. Daha önce merkezde oluşturduğumuz whatshapp ihbar hattını kırsalda da oluşturacağız. Amacımız kesintisiz kaliteli enerji hizmeti sunmaktır. Kurumumuzla sağladığınız işbirliği ve yardımlarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi.

\'1 YILDA 56 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK\'

ÇEDAŞ’ın Sivas\'ta hizmet verdiği dönem içerisinde 2010 yılı yatırımı 17 milyon lira iken bunun 2017 yılında 56 milyon liraya kadar çıktığını da vurgulayan Akboğa, yeni yılda hedeflerinin 65 milyon lira olduğunu söyledi. Akboğa, daha önce göçmen kuşlar projesi kapsamında Antalya\'da ödüle layık görülen ÇEDAŞ’ın kalite ve kesintisiz enerji hizmeti noktasında yeni yılda da hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

\'ERTUĞRUL KILICINI VURURKEN ELEKTRİK KESİLİRSE SİTEM EDERİZ\'

Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise, ÇEDAŞ\'ın sorunların giderilmesi için hassasiyet gösterdiğini söyledi. Bu tür toplantıların verimliliği konusundaki görüşlerini aktaran Koç şöyle konuştu:

\"Zaman zaman ÇEDAŞ ile bir araya gelerek mahallelerimizde yaşanan sorunları aktarıyoruz. El birliğiyle karanlık yerleri aydınlığa çeviriyoruz. Düşünün oturmuşuz Amerika-Türkiye karşılaşmasını izliyoruz. Tam Türkiye gol atacakken elektriğin kesildiğini düşünün, ya da Diriliş’i seyrediyoruz. Ertuğrul kılıcını kaldırdı tam \'Tekfur\' deyip kılıcını vuracağı sırada elektriklerin kesildiğini düşünün. Tabii ki bu durumda çileden çıkar ÇEDAŞ\'a sitem ederiz. Onun için kesintilere önem verdiğimiz kadar lüzumsuz kullanmaya da dikkat edelim.\"

FOTOĞRAFLI