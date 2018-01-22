ÇEDAŞ'ın 'Enerji Timleri' kesintisiz enerji için sahada

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS, Tokat ve Yozgat\'ta hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (ÇEDAŞ), \'Enerji Timleri\', kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında oluşan arızalara anında müdahale ederek kesintisiz enerji hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇEDAŞ, kış mevsiminde müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış mevsiminde devreye alınan \'Acil Eylem Planı\' kapsamında oluşturulan 60 kişilik \'Enerji Timleri\', kırsal bölgelerde buz yükü ve fırtına nedeniyle oluşan arızaları gidermek ve enerji kesinti sürelerini minimum seviyeye düşürmek için çetin kış şartlarında yoğun çaba gösteriyor. Meteoroloji hava tahmin raporlarını SCADA\'da (Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi) oluşturduğu Kriz Merkezi’nden günlük olarak takip eden ÇEDAŞ, hizmet bölgesinde oluşan arızalara da \'Enerji Timleri\' ile anında müdahale ediyor.

\"FIRTINA 60 DİREĞİ DEVİRDİ\"

52 bin kilometrekarelik alanda 3 il, 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, kış mevsimindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde yaşanan elektrik arızalarının ÇEDAŞ bünyesinde oluşturulan enerji timlerinin çalışmaları ile kısa sürede giderildiğini söyledi.

Sivas kırsalında etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan arızalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Akboğa, \"19-21 Ocak tarihlerinde etkili olan kar yağışı ve hızı 40-60 km\'yi bulan fırtına sebebiyle hizmet alanımızdaki kırsal bölgelerde 60 adet direk devrildi ve 250 adet (20 kilometre) iletken kopuğu meydana geldi\" dedi.

ARIZALAR KISA SÜREDE GİDERİLDİ

Büyük çoğunluğu kırsalda yaşanan arızalara enerji timlerinin anında müdahale ettiğini dile getiren Akboğa, \"Zorlu doğa ve arazi koşullarında tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için çalışan ekiplerimiz, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı dolayısıyla yolları kapanan köylere Karayolları ve Özel İdare ekipleri ile koordineli şekilde çalışarak ulaşıyor. Dağlık ve ormanlık alandan geçen enerji nakil hatlarında oluşan arızalara 4x4 arazi araçları ve paletli kar makineleri ile ulaşan enerji timlerimiz, bu alanlardaki bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Arızaların tamamı kısa sürede giderilerek elektrik kesintisi yaşanan bölgelere enerji verildi\" diye konuştu.

Geniş bir coğrafyada elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini hatırlatan Akboğa, 2017 yılında yapılan bakım onarım çalışmalarının meyvesini topladıklarını belirterek, olumsuz hava koşullarının neden olduğu arızaların kısa sürede giderilmesinde bakım ve onarım çalışmalarının etkili olduğunu kaydetti. 2017 yılında 21 bin 637 kilometrelik enerji nakil hattında bakım onarım çalışması yaptıklarını ifade eden Akboğa, 2018 yılında ise 20 bin kilometre enerji nakil hattına bakım yapacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI