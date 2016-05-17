ÇED belgesini gizleyen Cengiz Holding'e 800 bin TL ceza

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), Cenal Termik Santralı projesinin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının iptalini gizleyip elektrik üretim lisansının sürmesini sağlayan Cengiz Holding'e 800 bin TL idari para cezası kestiği belirtildi.

Birgün’den Doğu Eroğlu’nun haberine göre, Cengiz Holding’in EPDK’dan aldığı para cezası, Cenal Termik Santrali'nin proje aşamasından bugüne geçirdiği değişimlere karşın tek bir elektrik üretim lisansı üzerinden devam etmesine dayanıyor. Santralin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı ilk "ÇED Olumlu" kararı iptal edilmiş, daha sonra santral projesi dört parçaya bölünmüş ve her bir parça için ayrı ÇED süreçleri işletilmişti. Bu dört ayrı proje için verilen "ÇED Olumlu" kararları da yargıdan dönünce, santral için üçüncü defa ÇED Raporu hazırlandı. Cenal Termik Santralı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği son "ÇED Olumlu" kararının iptali için açılan dava sürmekte ancak EPDK en sonunda projelerde radikal değişiklikler olurken Cengiz Holding’in bu değişiklikleri bildirmeyerek aynı elektrik üretim lisansıyla yoluna devam ettiğini tespit etti ve 800 bin TL tutarında idari para cezasına hükmetti.