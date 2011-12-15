-Çeçenistan'da mahsur kalan işçilerden 150'si Ankara'da ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Çalıştıkları firmanın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Çeçenistan'da mahsur kalan 451 işçiden 150'si Türkiye'ye getirildi. Çeçenistan'da faaliyet gösteren bir inşaat firmasınca başkent Grozni'ye gönderilen, ancak firmanın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen 451 işçi için AFAD, Dışişleri, İçişleri BAkanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve THY devreye girdi. Söz konusu kurumların iş birliğiyle Çeçenistan'da bulunan 451 işçi için 3 uçak kiralandı. 150 işçiyi taşıyan ilk uçak öğle saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanında sağlık kontrolleri yapılan işçilerden, Çeçenistan'da kaza geçiren, ancak tedavi olamayan İrfan Okur parmaklarında oluşan kangren nedeniyle hastaneye sevk edildi. Çeçenistan'da mahsur kalan diğer işçiler de 2 uçakla bugün yurda dönecek. Ülkeye dönen işçiler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yaşadıkları zorlukları anlatarak sevinçlerini, ''Yaşasın Türk Devleti, Çeçenistan güçlü devlet görsün'' cümleleriyle ifade etti. Mülteciler gibi ülkeye dönmenin ağırlarına gittiğini ifade eden işçiler, Türkiye'nin onları sahipsiz bırakmamalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.