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Dünya
Deutsche Welle

Çeçenistan’da Charlie Hebdo gösterisi

Çeçenistan’da yaklaşık 800 bin kişi Charlie Hebdo karikatürlerini protesto etti

19 Ocak 2015 18:53

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, yaptığı açıklamada Hz. Muhammed karikatürünün "terbiyesizce ve ahlaka aykırı" olduğunu söyledi.

Bunun protesto edilmesini talep eden Kadirov, 1 milyon 200 bin nüfuslu ülkede en az 1 milyon kişiyi gösterilere katılmaya çağırdı. Öte yandan Kadirov, Fransız mizah dergisini savunan herkesin kişisel düşmanı olduğunu kaydetti.

800 bin kişi katıldı

Rus İçişleri Bakanlığı'na göre bu talimatı 800 bin kişi izledi ve başkent Grozni'de Hz. Muhammed karikatürlerini protesto etti. Bölgede bulunan bir AFP muhabiri ise katılımcı sayısının birkaç yüz bin olduğu tahmininde bulundu. Kalabalık büyük camiinin etrafında toplandı.

Göstericiler, “Elinizi Hz. Muhammed'den çekin“ yazılı pankartlar taşıdı ve tekbir getirdi.

Karikatür nedeniyle, Pakistan, Ürdün ve Cezayir gibi diğer Müslüman ülkelerde de gösteri düzenledi. İnguşetya'da 15 bin kişi sokağa çıkarak gösteri yaptı. En şiddet dolu gösteri ise Afrika'da Nijer'de düzenlendi. Çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Kremlin'in tutumu

Kadirov, Moskova hükümeti tarafından destekleniyor. Kadirov da sadakatini geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününde geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyerek göstermişti.

Rus hükümeti, Paris'teki terör saldırılarından sonra dayanışma mesajı verse de yeni sayıda yine Hz. Muhammed karikatürü çizilmesinin ardından Kremlin tutumunu değiştirdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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