Çeçenistan'da çatışma



Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, bir grup silahlı saldırganın dün gece üç trafik polisini öldürdükten sonra bir yayınevi binasını işgal ettiğini açıkladı. Kadirov, güvenlik güçlerinin binayı kuşattığını, saldırganlardan 7'sinin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.

Saldırganların bir terör eylemi planladığını belirten Ramazan Kadirov, silahlı kişilerle çatışmanın devam ettiğini ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Tass haber ajansı, bir grup saldırganın da bir okul binasında kuşatıldığını haber verdi. Saldırganların kimseyi rehin alıp almadıkları konusunda ayrıntı verilmedi. Rusya içişleri bakanlığı sözcüsü, "operasyon devam ediyor" demekle yetindi.

'Putin baskı altına alınmak isteniyor'

Saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi üyelerine hitaben Kremlin’de yapacağı konuşma öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Düşünce kuruluşu "Carnegie Moscow Center"in direktörü Dmitri Trenin, Twitter hesabında yazdığı mesajda, saldırının Putin'i baskı altına almayı hedeflediğini savundu.

İslamcı militanlar uzun yıllardır Çeçenistan'ın Moskova'dan bağımsızlığı için mücadele veriyor. Çatışmalar zaman zaman Dağıstan ve İnguşetya'ya da sıçrıyor. Moskova, tarihe Birinci ve İkinci Çeçen Savaşı olarak geçen silahlı çatışmayla isyanı kanlı bir şekilde bastırmıştı. Çeçenistan, zengin petrol ve maden yataklarıyla biliniyor.