Çeçenistan lideri: Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi ihanettir, Rusya'nın arkasındayız

Rusya'nın Çeçenistan Özerk Bölgesi lideri Ramazan Kadirov, Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesini “ihanet" olarak niteleyerek, Ankara'nın bu olaydan dolayı pişman olacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın Itar Tass Ajansı'dan aktardığı habere göre; Kadirov “Türkiye'nin buna uzun süre pişman olacağından kuşkum yok. Her fırsatta dostluktan ve işbirliğinden söz edenler namertlik yapmaz" diye yazdı.

"Çeçen halkı Putin tarafından verilecek emirleri vazife olarak yerine getirecektir"



Kadirov, son olayda tüm Çeçen halkının Putin'in ve kendisinin arkasında olduğunu iddia ederek, “Kendim, Çeçen Cumhuriyeti ve bütün Çeçen halkının Rusya Devlet Başkanı tarafından verilecek emirleri ne kadar karmaşık olursa olsun yerine getireceğini ilan etmek vazifemdir" diye yazdı.

