T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çeçen yetkililer: Eşcinsel oğlunuzu öldürün yoksa biz öldürürüz

Çeçenistan'da eşcinsel erkeklerin kamplarda tutulduğu ve bu kamplarda işkenceye maruz kaldığı iddialarının ardından bu sefer Çeçen yetkililerin eşcinsel erkeklerin ailelerine, "Ya oğlunuzu öldürün ya da biz öldürürüz" dediği öne sürüldü. Kampt

05 Mayıs 2017 18:43

Çeçenistan'da eşcinsel erkeklerin kamplarda tutulduğu ve bu kamplarda işkenceye maruz kaldığı iddialarının ardından bu sefer Çeçen yetkililerin eşcinsel erkeklerin ailelerine, "Ya oğlunuzu öldürün ya da biz öldürürüz" dediği öne sürüldü.

yer almıştı.

BBC'ye konuşan aktivist Natalia Poplevskaya, eşcinsel olan veya eşcinsel olduğu düşünülen kişilerin gözaltına alınarak Çeçenistan'da Grozni'nin 20 kilometre uzağındaki Argun yakınlarında bir gözaltı merkezine götürüldüğünü ve işkence gördüğünü aktarmıştı.

Fransız haber kanalı France24 ise kamptan sağ kurtulanlarla konuştu.

Kanalın yayınladığı videolardan birinde ismini vermek istemeyen ve kamptan kaçan bir kişi, Çeçen yetkililerin ailelere, "Çocuklarınızı öldürün, yoksa bize öldüreceğiz. Namusunuzu kanla temizleyin" dediğini açıkladı.

Aynı kişi bir kurbanın kampta işkence gördükten sonra ailesine teslim edildiğini ve ailesi tarafından öldürüldüğünü anlattı: "Aile oğullarını ormana götürdü ve orada öldürdü. Ormana gömdüler. Cenaze bile düzenlemediler. Eğer eve gidersem ben de öldürülürüm."

Dünya liderleri, Çeçenistan'ın bağlı olduğu Rusya Federasyonu'na bu konuda baskı uygulamaya çalışıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Salı günü düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "azınlıkların haklarını korumak için yetkisini kullanması gerektiğini" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KamptanTvFrance24Natalia PoplevskayaGrozniArgunNamusunuzuOrmanaCenazeEğerRusya FederasyonuBaşbakanı Angela Merkel SalıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24