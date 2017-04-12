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BBC Türkçe

Çeçen polislerden eşcinsel erkeklere 'işkence ve alıkoyma'

Çeçenistan'da eşcinsel erkeklere yönelik operasyonlarda 100'ün üzerinde gözlatı var. Ayrıca üç kişinin yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Çeçenistan'a göre ise ülkede eşcinsel yok.

12 Nisan 2017 11:16

Rusyalı LGBT aktivistleri, Çeçenistan'da eşcinsel erkeklerin vahşi işkencelerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Eşcinsellere karşı yürütülen operasyonlarda polisin 100'den fazla insanı alıkoyduğu, bazılarına da işkence yaptığı açıklandı.

Rusya LGBT Ağı'ndan Natalia Poplevskaya, "İnsanları Çeçenistan'dan tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.

Müslümanların ağırlıkta olduğu Çeçenistan'da homofobi yaygın.

Çeçenistan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sadık olan, kendi kötü namlı özel milislerine sahip otoriter lider Ramazan Kadirov tarafından yönetiliyor.

BBC'ye konuşan Natalia Poplevskaya, eşcinsel olan veya eşcinsel olduğu düşünülen kişilerin gözaltına alınarak Grozni'nin 20 kilometre uzağındaki Argun yakınlarında bir gözaltı merkezine götürüldüğünü belirtti:

"Çeçenistan'da eşcinsel erkeklerin gözaltına alınması için bir operasyon yürütülüyor.

"İşkenceler kablo ile dayak ve elektrik şoku uygulanıyor.

"30'dan fazla kişi küçük hücrelere tıkıştırılıyor."

İşkenceler nedeniyle üç kişinin yaşamını yitirdiği de belirtiliyor.

Çeçenistan lideri Kadirov'un sözcüsü Alvi Karimov ise suçlamaları şöyle reddetti:

"Ülkemizde var olmayan kişileri gözaltına alıp baskı uygulamamız imkansızdır."

Çeçenistan'daki bu operasyon ilk başta Rusya'da insan hakları üzerine araştırmalar yapan Novaya Gazeta'da yayınlanmıştı.

Gazeteye göre Ramazan Kadirov'a yakın bazı Müslüman din adamları ve iki ünlü Çeçen TV sunucusu da gözaltında.

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