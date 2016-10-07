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BBC Türkçe

Çeçen liderin oğullarının katıldığı dövüş müsabakası tartışma yarattı

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un 8,9 ve 10 yaşlarındaki üç oğlunun da katıldığı dövüş müsabakasının profesyonel dövüşleri andıran görüntüleri Rusya'da tepkilere neden oldu. Rusya Spor Bakanlığı müsabaka hakkında inceleme başlatılacağını açıkladı.

07 Ekim 2016 06:58

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un 8,9 ve 10 yaşlarındaki üç oğlunun da katıldığı dövüş müsabakasının profesyonel dövüşleri andıran görüntüleri Rusya'da tepkilere neden oldu.

Başkent Grozni'de düzenlenen karma dövüş sanatları müsabakasında çocukların bir kafes içinde dövüştüğü görülüyor.

Rusya Spor Bakanlığı, müsabakanın incelendiğini açıkladı. Spor Bakanı Yardımcısı Pavel Kolobkov, 12 yaş altındaki sporcuların ringe çıkmasının yasak olduğunu ve müsabaka hakkında organizatörlerden bilgi talep ettiklerini belirtti.

Televizyondan da yayınlanan müsabaka, Kadirov'un doğum günü nedeniyle düzenlendi.

Kadirov'un müsabakaya katılan oğullarından Adem 8, Eli 9 ve Ahmet 10 yaşında.

Çocukların katıldığı yarışmanın görüntüleri, profesyonel dövüş müsabakalarını andırıyor.

Çocuklar heyecanlı kalabılığı selamlarken ve seyircilerin ellerini sıkarken görülüyor.

İzleyiciler arasında bulunan Kadirov sert geçen müsabakaların görüntülerini, Instagram hesabından paylaştı.

Rusya Karma Dövüş Sanatları Derneği Başkanı Fyodor Emelyanenko, dernek kurallarına göre 12 yaş altındaki çocukların müsabakalara katılmasının yasak olduğunu, 21 yaş altındaki sporcuların da özel koruyucu malzemelerle dövüşmesi gerektiğini belirtti.

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