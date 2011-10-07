Çeçen lidere görkemli 35. yaş kutlaması

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Türkler özel uçakla gitti

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyet Çeçenistan, tarihinin en görkemli doğum günü kutlamasına tanık oldu. Babası Ahmet Kadirov’un bombalı saldırıda öldürülmesi üzerine Kremlin’in desteğiyle 2004’te henüz 28 yaşındayken küçük Kafkas cumhuriyetinin başına geçen Ramzan Kadirov, önceki gün Hollywood yıldızlarının katıldığı muhteşem doğum günü partisi ile 35’inci yaşını kutladı.Oscar’lı Hilary Swank, Jean Claude van Damme ve dünyaca ünlü keman sanatçısı Vanessa Mae’li doğum günü kutlamalarından bazı notlar şöyle:- Kadirov doğum gününü ‘Ulusal Öğretmenler Günü’ ve ‘Çeçen Gençlik Günü’ ilan etti.- Memurların kutlamalara katılmaları için resmi tatil ilan edildi ve katılamayanların işlerine son verileceği uyarısı yapıldı.- Kutlamalar, Kadirov’un 3 kez “Allahüekber” diyerek açtığı ülkenin ilk büyük konut ve yaşam alanı projesi ‘Grozny City’nin bir gökdeleninde yapıldı.- 1990’lı yıllardaki iki savaşla yerle bir olan Grozni’de yükselen bazıları 45 katlı gökdelenler, parkları, havuzları, çim ve çiçekleriyle yeni bir görüntü veriyor.- Grozny City’ye giden bütün yollar güvenlik güçlerince kapatıldı, civarda yaşayanlar evlerine haftalar öncesinde dağıtılan izin belgeleriyle girebildi.- Doğum günü partisine Hollywood yıldızları Kevin Costner, Hilary Swank ve Kadirov’un “Dostum” dediği Jean Claude van Damme katıldı. Van Damme sahnede, “Seni seviyorum Kadirov” derken, Hilary Swank “İki gündür kentteyim. İnsanlar çok mutlu” dedi.- Ünlü Taylandlı keman sanatçısı Vanessa Mae bir konser verdi. Yerel medya, Kadirov yönetiminin, ünlü davetlilerine gayet cömert davrandığını öne sürdü. Buna göre Mae’nin 500 bin dolar aldığı öne sürülüyor. Hollywood yıldızlarının ne aldığı ise bilinmiyor.- Ünlü pop yıldızı Shakira da partide konser verecekti. Ama insan hakları örgütlerinin baskısı Shakira’nın vazgeçmesine yol açtı.- Gece boyunca havai fişeklerin patlatıldığı doğum günü kutlaması Çeçen televizyonu tarafından naklen yayınlandı.- Kadirov, doğum günü öncesinde kendisine hediye verilmesini yasakladı. Hatta, “Bana hediye vermeye kalkan derhal işinden atılacak” diye gözdağı verdi.- Lüks arabalarla ve safkan yarış atlarıyla görüntülenen Kadirov, iki savaş sonrasında ülkenin iyiye gittiğine dair görüntü vermeye çalışıyor.- Maradona’yı Çeçenistan’da ünlüler maçına çıkmaya çağıran Kadirov, eski Hollandalı futbolcu Ruud Gullit’i Çeçen Terek futbol takımının başına getirdi. Daha sonra gece kulüplerinden çıkmayan Gullit’in işine son verdi.- Bu tür şaalı doğum günleri, eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin yıllanmış liderleri için sıradan. Kazak Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de, doğum gününe şarkıcı Sting’i davet etmişti.Kadirov'un doğum gününe Türkiye’den de davetli grubu katıldı. Binaları inşa eden Ankara merkezli Penta İnşaat’ın yetkilisi Hikmet Çamalan, “Grozny’den 60 bin dolara kiralanan bir özel uçak, bir belediye başkanı, 8-10 milletvekili ve gazetecileri Çeçenistan’a götürdü. Gelenler resmi olarak katılmadılar. Katılımlar kişiseldi” dedi. Kadirov, babası Ahmet Kadirov için Grozni’de Sultanahmet Camisi’ne benzer bir caminin yapılmasını istemişti. 4 minareli Hacı Ahmet Kadirov Camisi’ni Ankara merkezli Bora İnşaat yapmıştı.