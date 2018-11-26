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Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

“Çeçenistan Cumhurbaşkanı Sayın Ramazan Kadirov Beyefendi Mahmud Efendi Hazretlerini (Kuddise Sirruhu) ziyaret ettiler”

26 Kasım 2018 11:10

Rusya Federasyonuna bağlı olan Çeçenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, kamuoyunda “Mahmud Hoca” olarak bilinen İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nu ziyaret etti.

Odatv'nin aktardığına göre İsmailağa cemaatinde, hükümetle zaman zaman ters düşen Marifet Derneği'nin yayımladığı fotoğraflarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle bilinen Ramazan Kadirov’un heyetiyle birlikte Ustaosmanoğlu’nu ziyaret edip elini öptüğü görüldü.

Fotoğraflar Marifet Derneği'nin sosyal medya hesabından “Çeçenistan Cumhurbaşkanı Sayın Ramazan Kadirov Beyefendi Mahmud Efendi Hazretlerini (Kuddise Sirruhu) ziyaret ettiler” mesajıyla paylaşıldı.

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