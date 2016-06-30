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Yaşam
BBC Türkçe

Çeçen lider Kadirov yardımcısını TV yarışmasıyla seçecek

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov yardımıcısını bir televizyon yarışmasıyla seçecek. Adayların Ramazan Kadirov ve bir jüri tarafından değerlendirileceği belirtiliyor. Kazanan katılımcı da Kadirov'un ekibinde daimi bir işe sahip olacak.

30 Haziran 2016 21:05

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov yardımıcısını bir televizyon yarışmasıyla seçmeye hazırlanıyor.

"Rusya 1" televizyon kanalında yayınlanacak "Ekip" adlı televizyon yarışmasının tanıtımında, isteyen herkesin yarışmacı olabileceği belirtiliyor.

Yarışmanın internet sitesindeki katılım formunda, adaylara Kadirov'a nasıl yararlı olabilecekleri soruluyor.

Katılım için birkaç ufak koşul da var:

Adayların bir ay kadar sürecek yarışma için işlerinden ayrılmaları ve çeşitli sınavlardan geçmek üzere Çeçenistan'a taşınmaları gerekiyor.

Yarışmadaki sınavlarınsa normal bir insanın fiziksel kabiliyetlerinin ötesinde olmayacağı vurgulanıyor.

Yarışmanın tanıtımında "Dağlara çıkacak, göllere gidecek, ormanlardan geçecek, Çeçenistan'ın ünlü tatil yörelerini görecek ve Çeçen misafirperverliğiyle, bir Çeçen düğününde kadınların hazırladıkları sofraları, gelenekleri göreceksiniz" deniyor.

Yarışmanın organizatörleri ayrıca katılımcıların güvenliğini de garanti ediyor.

Adayların Ramazan Kadirov ve bir jüri tarafından değerlendirileceği belirtiliyor.

Kazanan katılımcı da Kadirov'un ekibinde daimi bir işe sahip olacak.

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