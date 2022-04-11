Çeçen lider Kadirov: Rus güçleri Kiev'i alacak

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Rusya'nın federal bölgelerinden Çeçenistan'ın tartışmalı lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece kuşatma altındaki Mariupol kentine saldırmayacağını; ileride Kiev ve başka şehirlerin de hedef alınacağını ifade etti.

Telegram hesabından bir video paylaşan Kadirov, "Taarruz sadece Mariupol'e yapılmayacak. Başka yerler, şehirler ve köylere de yapılacak" dedi.

Kadirov, "Önce Luhansk ve Donetsk'i tamamıyla özgürleştireceğiz. Sonra Kiev ve geriye kalan tüm şehirleri alacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapılar Donbas'ın tamamını kontrol etmese de, Rusya Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını ayrılıkçı cumhuriyetlerin toprakları olarak tanımıştı. Saldırılarını ülkenin doğusuna odaklayacağı konuşulan Rusya'nın bu bölgenin tamamını işgal etmeye çalışacağı düşünülüyor

Kendisini daha önce 'Putin'in piyadesi' diye nitelendiren Kadirov, "Kiev hakkında şüphe olmaması gerektiğini" iddia etti ve "Size güvence veriyorum; geriye doğru tek bir adım bile atılmayacak" dedi. Kadirov, bu sözlerle SSCB'nin 2. lideri Josef Stalin'in Nazi işgaline karşı verdiği 227. No'lu emre gönderme yaptı. Emirdeki 'Geri adım yok' ifadesi Sovyet basınının savaş dönemi sloganlarından biri haline gelmişti.