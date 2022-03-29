Çeçen lider Kadirov 'korgeneral' yapıldı; Rus kuşatmasına destek için Mariupol'e gitti

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Rusya'nın federal bölgelerinden Çeçenistan'ın tartışmalı lideri Ramazan Kadirov'un Ukrayna'nın Rusya kuşatması altındaki kenti Mariupol'e gittiği ve korgeneralliğe terfi ettirildiği belirtildi.

AFP'nin Rus medyasından aktardığına göre Kadirov, saldırıda görev alan Çeçen askerlere moral vermek için Mariupol'e gitti.

Çeçenistan'ın Milli Politikalar Bakanı Akhmed Dudayev, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Kadirov'un bölgeye ekipman götürdüğünü de belirtti.

Dudayev, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kadirov'a 'korgeneral' rütbesi verdiğini bildirdi.

Eski bir savaş lordu olan Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Mariupol'ün temizliği son hız devam ediyor" dedi ve "şehir kısa süre içinde tamamen temizlenecek" diye devam etti.

RIA'nın paylaştığı fotoğrafta Kadirov ve milletvekili Adam Delimkanov'un askerlerle poz verdiği; fotoğrafta bir de çocuk olduğu görüldü.