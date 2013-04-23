Çeçen direniş hareketinin değişen tutumu mu, yoksa FBI'ın komplosu mu?

Boston saldırılarının ardından saldırganların Çeçen kimliği tartışma konusu olmaya devam ediyor. 3 kişinin öldüğü, 144 kişinin yaralandığı bombalı saldırının faillerinin Çeçen asıllı Amerikalı olması üzerine Çeçen ulusal direnişinin Amerika'ya karşı duruşunda bir değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin sorular gündeme gelmişti. Her ne kadar Çeçen ulusal direniş örgütü 'Kafkasya Emirliği'nin ABD tarafından 'terör örgütü' listesine alınmış olsa da, geçmişte ABD örgüte yönelik herhangi bir eylemde bulunmamıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerini aktaran Fehim Taştekin, Kafkas Emirliği'nin esas düşmanın Rusya olduğunu belirterek, eğer Boston saldırısı failleri Djohar ve Tamerlan Tsarnaev kardeşlerin direniş ile bağları ıspatlanırsa bunun direniş için ciddi bir politika değişikliğine işaret edeceğini belirtti. Kafkasya Emirliği içinde selefi islam unsurlarının artması ve El Kaide'nin hareket içinde varlığının belirginleşmesi böyle bir değişikliği mümkün kılabileceğini belirtiyor Taştekin.

Fakat Taştekin'in belirttiği üzere, Rus iç istihbarat servisi yaptığı açıklamada Tsarnaev kardeşlerin Kafkasya Emirliği ile bağını gösteren güvenilir bilgi yok. Saldırganların motivasyonlarının ne olduğunun ortaya çıkabilmesi için gırtlağından yaralanmış olan Tamerlan'ın konuşmaya başlaması gerektiğini belirten Taştekin saldırıyla ilgili olarak bir başka ihtimale vurgu yapıyor: "FBI’ın ağına düşürdüğü ‘dindar’ gençlere patlayıcı temin edip komplolar kurduğu ayan beyan ortadayken şüphelenmek hakkımız"

Fehim Taştekin'in Radikal gazetesinde yayınlanan 23 Nisan 2013 tarihli yazısının bir kısmı şöyle:

"...Çeçenlerin Avrupa Parlamentosu dahil pek çok platformda ‘özgürlük savaşçısı’ diye karşılandığının bizzat tanığıyım. Aslına bakarsanız Washington’ın Kaide ile savaşırken işbirliği beklediği Rusya karşısında tutarlı olabilme adına terör örgütü listesine aldığı ‘Kafkasya Emirliği’nin de ABD’yi tehdit ettiği yok. ‘Direniş’ hareketinin geçirdiği dönüşüme rağmen ‘asıl düşman Rusya’ mottosundan ABD’yi çok da rahatsız edecek tarzda bir sapma olmadı..."

"Yargıya varmak için erken: Tamerlan öldürüldü, Cohar gırtlağından vuruldu, belki hiç konuşamayacak, konuşsa da ‘Miranda Hakları’ndan mahrum kaldığından ifadesi üzerindeki şüphe kalkmayacak. Kardeşlerin bağlantılarına dair kafa karıştıran unsurların netleşmesi lazım. FBI’ın ağına düşürdüğü ‘dindar’ gençlere patlayıcı temin edip komplolar kurduğu ayan beyan ortadayken şüphelenmek hakkımız. Gerçekten saldırılar Cohar ve Tamerlan Tsarnayev kardeşlerin işiyse bu bir ilk olacak. FBI, 2010’dan sonra radikal eğilim gösterdiği söylenen Tamerlan’ı 2011’de 6 aylığına gittiği Kafkasya dönüşünde sorgulamış. Uyarı da Rusya’dan gitmiş. Ancak Rus iç istihbarat servisi FSB’ye göre kardeşlerin Kafkasya Emirliği ile bağını gösteren güvenilir bilgi şimdilik yok. Saldırıların Kafkasya ile ilişkisi ortaya çıkarsa ‘direniş tarihi’ ile ilgili yepyeni bir fasıl açılacak demektir. Çeçen halkının yüreğindeki yara, siyasi çözüm olmadan kapatıldı."

"Dedeleri 1944’te Orta Asya’ya sürülmüş, babaları ve kendileri Kırgızistan’da doğmuş. Geneli dünyaya geldikleri yerin sürgün coğrafyası olduğunu bilir. Yüzleri hep Çeçenya’ya dönüktür. Elbette bu travmatik süreçler geride ‘yalnız kurtlar’ da bırakabiliyor. Kafkasya’da bitmeyen ‘devlet terörü’ de yalnız kurtları besleyen bir ortam sunuyor."

"Kafkasya silah bırakmayıp dağlara yaslanmış Abrekleriyle meşhurdur. Ama bugünün savaşçılarını tarihteki Abreklerden farklı kılan bir süreç yaşanıyor: Kafkasya’ya has direniş geleneği klasik çizgisinden Şamil Basayev’le birlikte saptı. Halefi Doku Umarov, 2007’de Çeçen-İçkerya Devlet Başkanlığı’nı resen ilga edip Kafkasya Emirliği’ni kurduğunda bunun anlamı şuydu: Yüzyıllara dayanan özgürlük hareketi, Selefi yoruma dayalı şeriat devleti idealine dönüştü. Böylece Kafkasya, yerleşik kültür ve Sufi geleneğiyle çatışan Kaide ideolojisine daha fazla maruz kaldı. Silahlarla büyüyen bir kuşak ‘küresel cihat’ ağıyla etkileşime girdi. Şimdi Boston bu dönüşümün neresinde? Yanıt çok şeyi değiştirir."