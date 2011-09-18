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'Çeçen cinayetlerini Rus istihbaratı yapmış olabilir'

Murat Özer, cinayetlerin Rus istihbaratı tarafından işlendiğini iddia etti.

18 Eylül 2011 03:00

T24 - Zeytinburnu’nda susturucu takılmış tabancayla başlarından vurularak öldürülen 3 Çeçen Berg-Khazh Musaev, Rustam Altemirol ve Zavrbek Amriev’e Türkiye’de yardım eden İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Başkanı Murat Özer, cinayetlerin Rus istihbaratı tarafından işlendiğini iddia etti.


Musaev’in kendisini “Şehide” olarak tanıtan eşi, “Cuma namazı çıkışında şehit oldular. Buna diyecek bir sözümüz yok, üzülmüyoruz. Katillerin bulunmasını istiyoruz” dedi.



102 Çeçen aile var


Özer, 3 Çeçen’in dernekleri tarafından kiralanan evde aileleriyle kaldıklarını anlatırken, 102 Çeçen ailenin kendilerine sığındığını söyledi. Özer, Başbakan Erdoğan’dan bu ailelere sahip çıkmasını da istedi. Çeçen Komutan İmran Abdülazimov da şunları söyledi:


“Ruslar mı öldürüyor, Türklerle birlikte mi yapıyor? Buraya gelirken özgür ülke diye geldik ama şimdi korku içindeyiz. Takip edildiklerini ve öldürüleceklerini biliyorlardı.”



Katil, güvenlik kameralarında polis peşinde


Polis, 3 Çeçeni sokak ortasında infaz eden saldırganın kimliğine ulaştı. Olay yerinde ve havalimanında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın, 2 Eylül’de pasaportuyla İstanbul’a giriş yaptığını, Aksaray’da bir otelde kaldığını belirledi. Halen Türkiye’de olduğu tahmin edilen zanlının yakalanmasına çalışılıyor. Saldırının 20 saniye içinde yapıldığını ve saldırganın kaçtığını belirleyen polis, olayda kullanılan silahın da önceki Çeçen cinayetlerinde kullanılmadığını açıkladı.



MİT: Rus ajanı olabilir


İstanbul Emniyeti, zanlıyla ilgili bilgi almak için MİT’le işbirliği yaptı. MİT’ten gelen cevapta, görüntülerde ve pasaportaki resme ait kişinin Rus ajanı olabileceği belirtildi.

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