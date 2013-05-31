Çeçen cinayetinde tetikçi teşhis edildi

Ankara Emniyeti, Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Ünlü cinayetinin önemli noktalarını ortaya çıkardı. Polis Medet Ünlü cinayetini azmettiren ismin Çeçen uyruklu Rus vatandaşı Rızvan E., olduğunu belirledi.

Ankara Emniyeti'nin ulaştığı bilgilere göre Rızvan E., kendisini Medet Ünlü'ye 'Ruslan' olarak tanıttığı ve ticaret yapma bahanesiyle samimiyet kurmaya çalıştığı öğrenildi.

Rızvan E.'nin tetikçi Murat A.'yı ise Ünlü'ye iş ortağı 'Kemal' diye tanıştırdığı anlaşıldı. Ünlü ile Rızvan E.'nin zanlının talebiyle 3 - 4 ay kadar önce temas kurduğu saptandı. Rızvan E.'nin en son 30 Nisan'da Türkiye'ye gelip Ünlü ile görüştüğü belirlendi.

Alper Sancar'ın Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, Polisin tespitlerinde tetikçi Murat A. ile Ömer P., 14 Mayıs, 21 ve 22 Mayıs'ta İstanbul'dan Ankara'ya iki kez, kiraladıkları araçlarıyla geldi. İki zanlının cinayet günü olan 22 Mayıs'ta ise Ankara'ya Kocaeli'nden çaldıkları gri otomobille geldikleri belirlendi.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmalarda Rızvan E.'nin 24 Mayıs'ta yurtdışına kaçtığını belirledi. Rızvan E.'nin kendisi, Murat A. ile Ömer P.'ye isimsiz özel hatlar alıp dağıttığı ve yalnızca bu iki isimle görüştüğü saptandı.

İddialara göre Rızvan E., Ünlü'ye ticaret yapma teklifinde bulundu. Rızvan E'nin amacının Ünlü üzerinden Türkiye'deki diğer Çeçenlere yaklaşıp suikastlar gerçekleştirmek olduğu değerlendirmesi yapıldı. Ancak kendini Çeçenlerin durumunun iyileşmesine adayan Ünlü sınırlı yakınlık kurdu. Bunun üzerine derin güçler ölüm emrini verdi. Ünlü'nün Rızvan E. ve Murat ile temaslarını Kiril alfabesiyle ajandasına not ettiği polisin tercümanlar aracılığıyla bunları çözdüğü öğrenildi.

Polis, Murat A.'nın sevgilisi Dilocan K., şüphelilere iki Ankara ziyaretinde İstanbul'da araç kiralayan Mahmut M., ile zanlılardan Murat A.'nın Ankara'da ikamet eden ablası Meliha K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulamalarının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Abla Meliha K.'nin tetikçi Murat A.'yı kamera kayıtlarındaki görüntülerinden teşhis ettiği öğrenildi. Mahmut M.'nin cinayeti duyunca kaçtığı sonrasında polise gelip teslim olduğu bildirildi. İki zanlıyı sakladığı ileri sürülen Okan A., ise her yerde aranıyor.