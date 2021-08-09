Çeçen bir adam, 2005'te Avusturya'ya sığınan bir muhalifi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Avusturya'da Çeçen bir muhalifin öldürülmesiyle ilgili olarak Çeçen bir adam müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

43 yaşındaki Mamikhan Umarov'a 2005'te Avusturya siyasi sığınma hakkı vermişti ve Çeçen muhalif ülkede Martin Beck adıyla yaşıyordu. Umarov, geçen sene 4 Temmuz'da Viyana yakınlarında silahla vurulmuş şekilde ölü bulunmuştu.

Eski bir polis memuru olan Umarov, Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'u eleştiren bir blog yazıyordu ve Avusturya istihbaratıyla iş birliği yapıyordu.

Umarov'un katilinin 48 yaşında Çeçen bir adam olduğu açıklanırken ismi paylaşılmadı. Suçlu bulunan Çeçenin ayakkabılarında Umarov'un kanı ve elinde kurşun kalıntıları bulunmuştu.

Mahkeme sözcüsüne göre 48 yaşındaki adam suçlu olmadığını ve cezaya itiraz edeceğini belirtti.

Cinayetin gerekçesi henüz belirlenemedi. Savcılar, bunun "yanlış gitmiş bir silah ticareti anlaşması" veya siyasi cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.