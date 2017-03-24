CeBIT’in sade yüzü

20 Mart’ta kapılarını açan ve 24 Mart Cuma günü sona erecek olan dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBIT’te büyük firmalar, ilgili çekebilmek için paraya kıyıyor. Örneğin Alman Telekom’un Hannover’deki fuar standı tam 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde. 320 stand görevlisiyle gövde gösterisi yapan Telekom’un, ikinci katta özel bir restoranı bile var.

Maliyet hakkında açıklama yapmamayı tercih eden Telekom’un bir sözcüsü, DW mikrofonlarına sadece şunu söylemekle yetiniyor: "Böyle kapsamlı bir fuar katılımının birkaç milyonluk bir faturasının olduğunu sanırım tahmin edebilirsiniz."

Birkaç metrekareyle yetinenler de var

Çinli Tianjiu Electrics firmasının standı ise Telekom ile kıyaslandığında, kelimenin tam anlamıyla "devede kulak" kalıyor. Satış müdürü Early Lei, müşteri görüşmelerini üç sandalye ve bir masadan oluşan standında yapıyor. Arkadaki küçük rafta da firmanın ürettiği şarj aleti ve adaptörlerden birkaç örnek yer alıyor.

Bu mütevazı standın beş günlük kira bedeli ise 5 bin 500 euro. Merkezi, Çin‘in Şenzen kentinde olan Tianjiu Electrics, yaklaşık 500 kişiyi istihdam ediyor. Early Lei , fuar masraflarını yeni satış anlaşmaları yaparak çıkarmayı amaçlıyor. "Bir defada 10 bin şarj aleti siparişi veren müşteriler çıkabiliyor" diyen Çinli satış müdürünün şansı bugün henüz yaver gitmemiş.

Üretmeden satış yöntemi

Uzair Shahnawaz’ın işleri de hayli durgun. Standı, Çinli komşusuna nazaran daha büyük. Üç masanın etrafından çok sayıda sandalye sıralanıyor. Ürünleri sergilemek için iki de vitrin var. Kira bedeli 18 bin Euro. Tabii buna bir de yol ve konaklama masrafı ekleniyor. Amerikan Angel Cellular firması adına çalışan Shahnawaz, kendi üretimlerinin bulunmadığını, “reseller“ adı verilen “tekrar satış“ yöntemiyle çalıştıklarını söylüyor. Açık artırmalarda uygun fiyata satın aldıkları akıllı telefonları, düşük bir kâr marjıyla sattıklarını belirten Uzair Shahnawaz, bazen de arızalı telefonları ucuza alıp tamir ederek satışını gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Basit ama yararlı

Çinli Penny Wang’ın tanıtımını yaptığı ürün ne konuşan bir robot ne de yapay zekaya sahip bir insansız hava aracı. Wang, son derece basit bir ürünle katılıyor CeBIT’e: Kablo kelepçesi. Zhejiang Antong Elec & Tech Co. firması, yaklaşık 30 yıldır kablolar için bağlantı elemanı üretiyor. "Profesyonel müşteriler, bu kullanışlı ürünümüzün üstün kalitesini ilk bakışta anlıyor" diyen Penny Wang, firmaların internetten toptan sipariş verip hüsrana uğramayı göze almak istemediğini, bu nedenle ürünleri görerek almayı tercih ettiklerini söylüyor.

Wang, bir seferde yaklaşık 20 bin kablo kelepçesi sattığını, ancak ürettikleri ürünün büyük çaplı ve sürekli anlaşmalar yapmaya pek uygun olmadığını söylüyor ve ekliyor: "Burada Alman malı ürünleri de görme imkanım var. Çünkü ‘Made in Germany‘ ibaresi dünya çapında itibara sahip. Biz de daha iyi olabilmek için, Alman kalite standartını baz alıyoruz."

© Deutsche Welle Türkçe

Andreas Becker