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Bilim / Teknoloji

CeBIT’i 159 bin kişi gezdi

CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı bu yıl 159 bin ziyaretçi çekti.

13 Ekim 2008 03:00

“Avrasya’nın en büyük iş platformu” olarak tanımlanan CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı, 7-12 Ekim 2008 tarihleri arasında 70 ülkeden 159 bin 302 ziyaretçi çekti. Net 26 bin 256 metre karelik fuar alanında, 21 ülkeden 971 katılımcının yeni ürün ve hizmetlerini sergilemek üzere 7 bin 789 kişi görev alırken, fuardaki gelişmeleri bin 888 gazeteci takip etti. Bu yıl büyüyerek beş salona yayılan İş Dünyası bölümünün ziyaretçi sayısı 40 binden 70 bine çıktı.

Bilişim sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının ev sahipliğinde fuara gelen yerli-yabancı ticaret heyetleriyle iş platformu algısı pekişen CeBIT Bilişim Eurasia, kıtalar arası iş anlaşmalarının imzalandığı bir zemin teşkil etti.

Fuarı 6 gün boyunca pek çok bakan, milletvekili ve üst düzey bürokrat ziyaret ederken, sektörün merakla beklediği “3G” ve “Wi-Max” ihale tarihleri de yine fuarda açıklandı.

CeBIT Bilişim Eurasia, gelecek yıl 6-11 Ekim 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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