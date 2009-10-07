CeBIT fuarı başladı

Avrasya'nın en büyük dijital ve teknoloji platformu “CeBIT Bilişim Eurasia” “Tüm Sektörler Bilişimle Buluşuyor” sloganıyla kapılarını 10. kez açtı.



İstanbul'u bilişim başkentleri arasında sokma misyonu ile yola çıkan CeBIT Bilişim Eurasia, bugün kapılarını onuncu kez pek çok yenilikle birlikte iş dünyası ve teknoloji meraklıları için açtı.



Avrasya'nın en büyük dijital ve teknoloji platformu CeBIT Bilişim Eurasia 2009'da, onuncu yıla özel projeler yer alıyor.



Türk şirket ve girişimcilerinin küresel rekabetin güçlü oyuncuları arasında yerini alması için büyük bir fırsat sunan Avrasya'nın en büyük iş geliştirme platformu CeBIT Bilişim Eurasia, geçen yıl 70 bini profesyonel olmak üzere toplam 159 bin 302 kişi tarafından ziyaret edilmişti.



CeBIT Bilişim Eurasia'da, krizde açılan yaraların bilişim teknolojileri ile nasıl sarılacağının gözler önüne serileceğini vurgulayan fuar yöneticileri, "İş Dünyası", "Tüketici Elektroniği" ve "Dijital Yaşam" olmak üzere 3 ana bölümden oluşan CeBIT Bilişim Eurasia 2009'un, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl iş dünyası bölümündeki yeniliklerle ve uluslararası katılımda görülen artışla ön plana çıkacağını belirtiyor.



Avrasya bilişim başkenti



Aralarında Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, Kore, Rusya'nın da bulunduğu toplam 22 ülkeden uluslararası katılımcı ve ziyaretçinin bulunacağı CeBIT Bilişim Eurasia'da kurumların işlerini büyütmek ve farklı pazarlara açılmak için büyük bir fırsat yakalayacakları vurgulanıyor.



Düzenlenen basın toplantısında global ekonomik krize rağmen belirledikleri hedeflere ulaştıklarını söyleyen HİFAŞ Fuar yetkilileri, CeBIT Bilişim Eurasia 2009'un katılımcı sayısı ve yabancı katılımcı gibi konularda krize rağmen büyüme gösterdiğine dikkat çekiyor.



Toplam 60 bin metrekare alanda 12 tematik bölümde hazırlanan CeBIT Bilişim Eurasia'daki yenilikler hakkında da bilgi veren HİFAŞ Fuar yetkilileri, Türkiye'de, Türk mühendislerce yapılan Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra iletişimde yeni bir dönemi başlatan 3G dünyasına ait en yeni ürünlerin de yer alacağı fuarda, tüketicilere yönelik teknoloji ürünlerinin çeşitli indirim ve düzenlenen kampanyalarla satın alabileceğini belirtiyor.



Büyümeye devam ediyor



Farklı sektörlere yönelik kurumsal çözümlerin tanıtılacağı İş Dünyası salonlarında ticari yazılımlardan, mobil iş çözümlerine, bankacılık ve finans uygulamalarından telekom altyapısı ve Ar-Ge teknolojilerine kadar birçok konu ele alınacak.



Tematik bölümlerin yanı sıra forum alanlarıyla geleceğin iş dünyasının masaya yatırılacağı CeBIT Bilişim Eurasia ile aynı mekanda, Avrasya'nın en büyük uydu iletişimi, yayıncılık ve TV sektörü fuarı olan Broadcast, Cable & Satellite Eurasia 2009 da fuarın 8, 9 ve 10'uncu salonlarında gerçekleşecek.



Son yılların en gözde ürünleri arasında yer alan dizüstü bilgisayarları için geliştirilen 3G uygulamalarının yanı sıra en yeni donanım, biometrik sistem, ofis ekipmanı ve yazılımların sergileneceği "İş dünyası" bölümünde, şirketler uluslararası arenada iş birliği yaratma fırsatı bulacak.



Gelecek yıldan itibaren profesyonel bir matchmaking firması ile çalışmaya başlayacak olan CeBIT Bilişim Eurasia, katılımcı ve ziyaretçileri B2fair'in özel standında buluşturacak.



Avrasya ve Türkiye pazarına ilgi duyan firmalarla yurt dışına açılmayı hedefleyen işletmeleri bir araya getirecek ve uluslararası arenada yer almalarını sağlayacak olan CeBIT Bilişim Eurasia'da Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED) geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Telekomünikasyon Müzesi kuracak. TÜBİDER 1.salonda donanım alanındaki yenilikleri sergileyecek.



Bu yıl "Tüm sektörler bilişimle buluşuyor" sloganıyla onuncu kez kapılarını açacak olan CeBIT Bilişim Eurasia'da çeşitli sektörlerde hizmet veren, satın alma yetkisi olan 220 üst düzey yönetici ve 440 dolayında da uzman seviyesinde şirket yetkilisini İstanbul'da ağırlanacak.



Hem iş hem de tüketici elektroniği ve dijital yaşama ilişkin teknolojilerin görücüye çıkarılacağı 6 numaralı Tüketici Elektroniği salonunda, günlük hayatta ve iş ortamında kullanılan navigasyon, dijital görüntüleme, dijital eğlence, donanım ve çevre bilimleri, ev sinema sistemleri, akıllı ev sistemleri ve otomasyonlar tanıtılacak.



TÜBİTAK'ın da Türkiye'deki Türk mühendislerce yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla yer alacağı 6'ncı salonda; iş ve kariyer, eSağlık/Telesağlık ve kamu sektörü bölümlerinin yanı sıra, önceki yıllardan farklı olarak Webciety tematik bölümü, fuara farklı bir hava katacak.



Online sosyal ağ, e-ticaret firmaları, online pazarlama firmaları ve yazılım tedarikçilerinin yer alacağı Webciety tematik bölümünde pazarlama profesyonellerinin yanı sıra halkla ilişkiler, sosyal ağ kullanıcıları, medya ve blog yazarları bir araya gelecek.



Fuarda son kullanıcılara hitap eden ve 7'nci salonda konuşlandırılan "Dijital Yaşam" bölümünde ise dijital sistemler, mobil ürünler, servisler, yazılımlar ve uygulamalar sergilenecek.



Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Bilişim Market'in de bu bölümde konumlandırıldığı fuarın 7'nci salonunda telekomünikasyon hizmetleri ön plana çıkacak.



CeBIT Bilişim Eurasia 11 Ekim'de sona erecek.

