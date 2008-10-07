CeBIT Bilişim Eurasia başlıyor

CeBIT Bilişim Fuarı bugün ziyaretçilere kapılarını açıyor. Fuarda 108 şirket, 393 yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak.



Cep telefonundan hızlı internete sağlıktan eğitime farklı teknolojilerin buluştuğu CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı bugün kapılarını açıyor. 25 bin 500 metrekarelik alanda 900'ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak fuarda 20 ülkeden katılımcı yer alacak. 7- 12 Ekim tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın açılışını Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yapacak. 70 ülkeden 150 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda 108 şirket, 393 yeni ürününü tanıtacak. Yakında uygulamaya girecek "Üçüncü Nesil" (3N) mobil iletişim altyapısı ile değişen iş ve günlük yaşam anlatılacak. Türk Telekom da VDSL2 hızlı internet altyapısı ile geliştirdikleri televizyon, iletişim altyapısının ilk hizmetlerini CeBIT Bilişim Fuarı'nda gösterecek.



CeBIT Bilişim Eurasia ile aynı çatı altında düzenlenen Bilişim Zirvesi '08'de bu yıl ilk gün İş ve Teknoloji Liderleri Buluşması olarak gerçekleşecek. 'İşini yeniden keşfet!' ana teması ile düzenlenecek Bilişim Zirvesi '08'de Telekom'da Gelecek Konferansı, Ülke Güvenliği, e-sağlık / Tele Sağlık, Bilişim İhracatı ve Genç Zirve başlıklarında 5 tematik konferans ile birlikte 29 iş çözümleri ve teknoloji oturumu gündemi belirleyecek. 150'ye yakın yerli ve yabancı konuşmacının yer alacağı Bilişim Zirvesi '08'de, Türk iş dünyası yeni teknolojiler ve iş yapış modelleri ile buluşacak. Çeşitli sektörlerden 5 bine yakın katılımcının beklendiği Bilişim Zirvesi '08 birçok sektörde iş yapış şekillerini yeni modellerle değiştirmenin yolunu sunacak. Özellikle e-Sağlık uygulamaları sürekli kontrol altında tutulan hastalarla ilgili son teknolojik gelişmeleri kapsıyor. Hastanelere uzak bölgelerde doktorun uzaktan takip yapmasını sağlayan mobil sağlık ürünleri yine fuarda ziyaret edilebilecek.





