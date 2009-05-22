Cebinden 13 yaşındaki Gülten'in çığlığı çıktı

Prof. Saylan'ın hep cebinde taşıdığı ve Ergenekon operasyonunda el konulan mektubun, 'Yedi kardeşiz. Babam bize bakamıyor. Hepimizi berdel olarak vermeyi düşünüyor. Ne olursunuz bizi okutun' diye yardım isteyen bir kız çocuğuna ait olduğu öğrenildi



Hayatını yoksul çocukların eğitimine adayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yanından hiç ayırmadığı mektubu, “Yedi kardeşiz. Babam yaşlı olduğu için bize bakamıyor. Hepimizi berdel olarak vermeyi düşünüyor. Ne olursunuz bizi okutun” diye yardım isteyen bir kız çocuğunun yazdığı ortaya çıktı.



Ağrı’nın Yukarı Yoldüzü köyünde yaşayan 13 yaşındaki Gülten Efe’nin el yazısıyla yazdığı mektubun aslının ise Ergenekon operasyonları kapsamında Saylan’ın evinin aranması sırasında el konulan dökümanlar arasında olduğu öğrenildi.



Milliyet’in talebi üzerine derneğin Beyoğlu’ndaki merkezinde, Saylan’dan kopyası alınan bazı belgeler arasında bir çekmecede mektubun bir fotokopisi bulundu.

Mektupta yaşlı babasının ayda 100 lira ile 7 kardeşe bakmaya çalıştığını anlatan küçük kız, derneğe hitaben yazıp Saylan’a ulaşan 12.07.2008 tarihli mektubunda, berdele değil, imkânsızlıklara kızıyor.



Yine de berdel edileceğim



O mektup şöyle:

“Bir dağ köyünde 13-14 yaşlarında 3.5 milyara satılacağımı beklerken Ozanlar (köyü) YİBO’nun (Yatılı Bölge İlköğretim Okulu) değerli müdürü bizim köye gelerek babamı okumam için ikna etti. Babam ‘evet’ dedi ama diplomamı alana kadar okumamı istemedi. Ama ne yazık ki beni berdel olarak diplomadan sonra verecekler. Bense okumayı çok seviyordum. Ama ne yazık ki okuma hayallerim, umutlarım tükendi gitti. Ozanlar YİBO’nun müdürü bize sizin derneğin adını söyledi. Benim kadar arkadaşlarım da sevindi.



Biz yedi kardeşiz. Babam yaşlı olduğu için bize bakamıyor. Hepimizi berdel olarak vermeyi düşünüyor. Babamın aylık geliri 100 milyon (100 lira). Bu yüz milyonu insanlar bir günde harcarken, biz bir ayda harcıyoruz. Üstümüze kışın giyecek bir montumuz yok. İnsanların verdiği eski elbiselerle geçiniyoruz. Okula giderken cebimize koyacak beş kuruş yok. Herkes benimle alay ediyorken ben de aldırmadan gecemi gündüzüme katarak çalışarak harcıyorum. Ne olursunuz bizi okutun. Bizim okumamız size bağlı. Belki bu destekle babalarımız bizi okutacak bu desteği gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim.”



İşte kızın hikâyesi



ÇYDD yetkililerinin anlattığına göre, geçen yıl valiliklere yazı yazılarak, burs talebi olan kızlardan birer mektupla durumlarını anlatmaları istendi. Bu kapsamda okullara bilgi verildi, YİBO’larda görevli olan ve kısa bir süre önce Gülten Efe’nin babasını ÇYDD’den burs alınırsa okutma sözü alarak ikna eden öğretmene de haber gitti. Öğretmen, Efe’den mektup yazmasını istedi ve mektubu ÇYDD Genel Merkezi’ne postaladı.



Mektup Saylan’a ulaştı ve burs hemen bağlandı. Son alınan bilgiye göre, küçük kız Ağrı Kız Meslek Lisesi’ne kayıt oldu. Ancak, babanın Gülten’i yarı dönemde okuldan aldığı öğrenildi. Saylan’ın isteği üzerine dernek yönetimi babaya ulaştı, yeniden ikna edildi. Efe şu an okula gitmiyor ancak dönem başında yeniden okula başlayacak. (Milliyet)