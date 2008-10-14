Ceber'in ölümüne soruşturma

Ünlü yazar Yaşar Kemal, Türkiye’nin bu yıl onur konuğu olarak katıldığı Frankfurt Kitap Fuarı’nın açılışı öncesi bir Alman gazetesine verdiği demeçte "Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu" açıkladı.



Neue Osnabrückerg gazetesine konuşan Yaşar Kemal, "Bir kaç yıl öncesine kadar AB üyeliğinden memnuniyet duyuyordum. Ancak artık AB üyeliğine bir anlam veremiyorum" dedi.

AB’nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Yaşar Kemal, AB’nin dünya barışına katkı sağlayacağına da inanmadığını söyledi. AB’ye sert eleştirilerde bulunan Yaşar Kemal, AB’nin Rusya ve Gürcistan politikasının da umut verici olmadığını kaydederken, "AB, savaş çığırtkanlığı yapan diğer büyük güçlerden farksız bir görüntü veriyor" diye konuştu.



AKP hükümetinin icraatlarına da değinen ünlü yazar, "Ilımlı İslam tabirini duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Bu Amerika’nın bir icadıdır. Ilımlı İslam yoktur. Daha doğrusu ılımlı din yoktur. Ya dine inanırsın, ya da inanmazsın" dedi.



Batı gözlemcilerindeki AKP desteğiyle ilgili açıklamada da bulunan Yaşar Kemal, "Sadece AKP’nin Türkiye’ye daha iyi bir gelecek sağlayabileceği yönündeki düşünceyi saçma sapan buluyorum" diye konuştu.



Yaşar Kemal, Batı’nın Atatürk’le milliyetçileri aynı kefeye koymamasını istedi. Kemal, "Atatürk zamanının en büyük reformistiydi. Milliyetçiler ise modern Türkiye’nin önündeki en büyük sorundur" dedi.

