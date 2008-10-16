Ceber’in ölümü dünya medyasında

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in Ceber’in yakınlarından özür dilemesi, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Ancak, ‘Türkiye’nin insan hakları siciliyle ilgili soru işaretleri bulunduğu’ vurgulandıUluslararası ajanslar ve yabancı gazeteler Adalet Bakanı'nın özrünün Türkiye için ender rastlanan bir olay olduğunu belirtirken, Türkiye'nin insan hakları siciliyle ilgili soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.Fransız haber ajansı, Türkiye'nin insan hakları sicilini inceleyen kurumlar için işkence ve kötü muamelenin en büyük meselelerden biri olduğunu yazdı. Haberde, AB yetkilileri ve Türk insan hakları savunucularının, Türkiye'deki işkence vakalarının, 2000'li yıllardaki hissedilir düşüşün ardından son yıllarda yeniden yükselişe geçtiğini söylediği belirtildi. AFP, bu durumu eleştirenlerin, hükümetin "işkenceye sıfır tolerans" politikasına rağmen suçlanan görevlilerin işkence yapmakla değil, görevi kötüye kullanmakla itham edildiklerini söylediklerine dikkat çekti. Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerine başladığı 2005 yılından itibaren insan hakları konusunda ilerleme kaydetmesini sağlayan reformlar yaptığını belirten ajans, ancak son zamanlarda Erdoğan hükümetinin reform sürecini yavaşlattığı gerekçesiyle eleştirildiğini yazdı.Adalet Bakanı'nın özrünü "nadir bir davranış" olarak niteleyen AP şu ifadeleri kullandı: "Güvenlik güçlerinin işkence yaptığı iddiaları uzun zamandır Türkiye'nin insan hakları sicilini lekeliyor. Türkiye, işkenceye karşı "sıfır tolerans" politikası uygulayacağını açıkladı, ancak insan hakları örgütleri, suçluların cezalandırılmadığını söylüyor."Türkiye'nin AB baskısıyla işkenceyi yok etme sözü verdiğini belirten Reuters, "Ancak insan hakları örgütleri, Ceber'in ölümünün Türk karakolları ve cezaevlerinde kötü muamelenin hâlâ yaygın olduğunun kanıtı olduğunu söylüyor" diye yazdı.İngiliz yayın kurumu BBC'nin İstanbul'daki muhabiri Sarah Rainsford, Türkiye'de işkence iddiaları için özür dilenmesinin ender rastlanan bir gelişme olduğunu belirtti. BBC'nin internet sitesindeki haberde, "Hükümetin işkenceyle ilgili sıfır tolerans politikası var ancak insan hakları grupları sorunun hâlâ devam ettiğini söylüyor" ifadesi kullanıldı. BBC, geçen yıl gözaltına alınan bir kişinin kötü bir biçimde dövüldükten sonra ölmesi olayına ilişkin soruşturmanın henüz başlamadığına da dikkat çekti.Guardian: İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi de, Mehmet Ali Şahin'in özrünü "ender bir özür" olarak niteledi. Guardian, Engin Ceber olayının AKP'nin işkenceye sıfır tolerans politikasıyla ilgili soru işareti yarattığını ve Türkiye'nin insan hakları siciliyle ilgili kuşkuları canlandırdığını yazdı.ABD'de yayımlanan gazete, Türk Adalet Bakanı’nın “ender rastlanan bir jestle" Ceber’in ailesinden özür dilediğinin altını çizdi. Gazete, “Ceber, geçen yıl solcu bir gazeteyi satan bir gence ateş ettiği ve felç bıraktığı iddia edilen polislerin adalet önüne çıkarılmamasını protesto ederken geçen ay gözaltına alınmıştı" diye yazdı.Engin Ceber'in Metris Cezaevi'nde işkence yapılarak öldürülmesinin ardından, olayı doğrulayarak devlet adına ilk kez özür dileyen Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Özür erdemdir. Anayasa ve yasalar değişse de zihniyet değişmedikçe gayretler yarım kalır. Bu olay ibret olmalı" diye konuştu.TBMM'de dün düzenlediği basın toplantısında Şahin, Ceber olayını şöyle değerlendirdi: "Anayasa ve yasaları değiştirin, zihniyet ve kafalar değişmedikçe yapılan çalışmalar, gayretler hep yarım kalıyor. Kafaların değişmesi de zaman gerektiriyor. Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi işkence listesinden çıktı ama 'İşkenceye sıfır tolerans' deyince 'Hiç işkence olmayacak' diyemiyorum. Münferit de olsa zaman zaman karşılaşıyoruz. Ceber olayında olduğu gibi, Türkiye'nin bir vatandaşın hayatını kaybettiği ülke olarak anılması hepimizi üzdü."Şahin, Hrant Dink davası başta olmak üzere davalarda sürekli "gizlilik" kararı alınmasının sorulması üzerine, "Gizlilik kararı almışsa mahkeme, 'Niye aldınız kardeşim, kaldırın bunu' da diyemem" dedi.Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye masası şefi Andrew Gardner, Adalet Bakanı Şahin'in Ceber'in yakınlarından özür dilemesini memnuniyetle karşıladıklarını, ancak hükümetten somut adımlar beklediklerini söyledi. BBC'nin Türkçe servisinin sorularını yanıtlayan Andrew Gardner, "Biz hükümetin, "işkenceye sıfır tolerans" tanınacağı ifadesini memnuniyetle karşıladık, ancak bu ifadenin şimdi eylemlerle desteklenmesi gerekiyor.Yaşanan bu son vakayla ilgili olarak da hükümetin, sorumluluğunu kabul edip özür dilemekle kalmaması ve gözaltına alındıktan sonra gerçekleşen bu ölümün süratle soruşturulmasını sağlamasını talep ediyoruz" dedi.