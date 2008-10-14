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Politika

Ceber'in ölümü araştırılacak

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Fendoğlu, Engin Ceber'in cezaevinde ölümüyle ilgili araştırma başlattıklarını söyledi.

14 Ekim 2008 03:00

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Fendoğlu, Metris Cezaevi’nde işkenceden öldüğü iddia edilen Engin Ceber olayına ilişkin araştırma başlattıklarını söyledi. Fendoğlu, verilere göre 2002 yılından bu yana Türkiye’de işkence oranında bir azalma olduğunu savundu.

Fendoğlu, "Ancak tek bir olay olsa bile bizim için çok fazladır. Bu olay da araştırılmalı sorumluları varsa mutlaka cezalandırılmalıdır. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Metris Cezaevi’nde işkence ile öldürüldüğü iddia edilen Engin Çeber ile ilgili olarak, "Bunu sorgulamak yargı mercilerinin görevi. Bizim anlayışımızca işkence insanlık suçudur. Bir başka erkin görev alanına giren sorular bile hükümete soruluyor. Cumhuriyet savcısının yerine kendimi koyarak benim ne söylemem lazım? Olsa olsa ’savcılar görevini yapsın’ dememiz gerekir. Suç olduğu iddia edilen her konuyu soruşturmak yargı mercilerinin görev alanına giriyor.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi ise yaptığı açıklamada, "Ceber ile Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin, Alparslan Yelden’i işkenceyle öldürdükleri iddia edilen sanıklara ceza verildiği gerekçesiyle mahkûmiyet kararlarını bozması faillerin cezalandırılmadığını göstermektedir" dedi.

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