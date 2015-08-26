Cebelitarık'ta gerginlik



Cebelitarık hükümetinin başkanı Fabian Picardo, İspanyol gümrük muhafızlarına ait bir teknenin haftasonunda karasularını ihlal etmesiyle ilgili açıklamada bulundu. İspanyol görevlilerin Cebelitarık'a ait bölgede ateşli silah kullandığına dikkat çeken Picardo, "Cebelitarıklı masum sivillerin hayatı tehlikeye atılmıştır" dedi. Cebelitarık hükümetinin başkanı Picardo, "kabul edilemez tehdide uygun önlemlerin alınabilmesi için İngiltere hükümetiyle irtibat halinde olduklarını" söyledi.

'İspanyol görevliler dört el ateş etti'

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) göre, İspanya'ya ait "Aguila IV" gemisi cumartesi günü Cebelitarık'ta kayıtlı bir balıkçı teknesinde arama yapmak istedi. Uyarıya rağmen durmayan balıkçı teknesi yönünde dört el ateş edildi, ayrıca tekneye İspanyol gümrük muhafızları tarafından taş atıldı. Balıkçı teknesindeki kişiler bunun üzerine Cebelitarık polisine haber verdi. Cebelitarık polisi, İspanyol görevlilerin sıkıştırdığı tekneyi korumalarına alarak limana kadar eşlik etti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı suçlamaları geri çevirdi. Madrid, "görevlilerin İspanya'ya ait karasularda yasadışı faaliyetlere karşı rutin kontroller yürüttüğünü" savundu.

300 yıllık tartışma

6,8 kilometrekare yüzölçüme sahip Cebelitarık, 1713 tarihli Utrecht Antlaşması ile İngiltere’ye bağlandı. İngiltere’nin egemenliğini tanımayan İspanya, Cebelitarık’ın iadesini talep ediyor. İngiltere, iade için Cebelitarık halkının onayını şart koşuyor. Ancak yaklaşık 30 bin kişilik nüfus, ağırlıkla Londra yanlısı bir tavır sergiliyor.