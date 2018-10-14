Cebelitarık futbolu için tarihi akşam; ilk resmi maç galibiyeti

UEFA Uluslar Ligi D Lig 4. Grup, sürpriz bir sonuca sahne oldu. Cebelitarık, deplasmanda Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti. Cebelitarık'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada penaltıdan Joseph Chipolina kaydetti.

Bu galibiyet, Cebelitarık için tarihi bir anlam taşıyor. UEFA organizasyonlarında 2013'ten bu yana mücadele eden Cebelitarık, 23. resmi maçında ilk galibiyetini almayı başardı.

Aynı zamanda bir eleme grubundaki ilk puanlarını elde eden Cebelitarık, daha önce sadece iki kez sahadan galibiyetle ayrılmış; Malta ve Letonya'yı hazırlık maçlarında mağlup etmişti.

EURO 2016 ve 2018 Dünya Kupası grup elemelerindeki tüm maçlarını kaybeden Cebelitarıklı futbolcular, Ermenistan karşısındaki tarihi galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadılar.

Yanlış milli marş çalındı

Öte yandan Erivan'daki maçtan önce ilgilnç bir olay yaşandı. Seremonide Cebelitarık milli marşı yerine Liechtenstein milli marşı çalındı. Ermenistanlı yetkililer yaşanan bu hata nedeniyle Cebelitarık'tan özür diledi