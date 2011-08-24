Cebeci'ye 'kaşar' özrü





T24 - Şarkıcı Hilal Cebeci, “Somali’ye neden beni götürmemişler?” diye sorunca, Twitter’da, “Somali’dekilerin ekmeğe ihtiyacı var kaşara değil” cevabı geldi.







AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İsmail Karaosmanoğlu da, mesajı kendi takipçilerine gönderdi. Ancak Karaosmanoğlu, tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.





Cebeci’nin yanı sıra Numan Kurtulmuş için yazdığı mesajlar ve Has Partililer’e verdiği yanıtlardan dolayı kendi partisinden de tepki gören Karaosmanoğlu, Twitter’a şu notu düştü: “Gereksiz yere huzurunu bozup, rahatsız ettiğim takipçilerimden helallik istiyorum. Takipçilerim benden güzel şeyler duymaya alışkınlardı oysa. Neyse bu aralar şeytan mesaide galiba, tekrar kusuruma bakmayın. Ramazanın ruhuna yakışmayan bu tartışmayı bitirdim.”





Cebeci dava açacak





Cebeci ise “Türkiye’nin cesur yüreğiyim. O yüzden bana bir partinin gençlik kolu başkanı ağır laf etmiş, onu çok fena yaparım! Mahkemede görüşürüz” diye yazdı.

