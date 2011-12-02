T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cebeci, Messi için tamamen soyundu!

Hilal Cebeci'nin Messi aşkı bitmiyor. Cebeci'nin bugüne kadar verdiği en cesur pozu Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi için verdi.

02 Aralık 2011 02:00



T24 - Hilal Cebeci'nin Messi aşkı bitmiyor. Twitter'da yarattığı panpiş akımı ve erotik pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Cebeci, bugüne kadar verdiği en cesur pozu Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi için verdi.


Milliyet gaztesinde yer alan habere göre, geçen hafta en beğendiği 10 erkeği açıklayan ve bir numaraya Arjantinli futbolcu Messi'yi koyan Cebeci, ünlü oyuncunun dikkatini çekebilmek için çareyi çırılçıplak soyunmakta buldu.


Göğüslerine photoshop'la "for messi" (Messi için) yazan Cebeci, fotoğrafın arka planında ise Barcelona logosu kullandı. Fotoğrafı yükledikten sonra "messi messi diye ölüceksin diyenler var messiyi koluma takıp gezmeye başlayınca çok şaşırmayın ama lol..." Güzel şarkıcı daha önce Messi'yle evlenmek istediğini ancak Messi'nin Müslüman olup sünnet olması gerektiğini açıklamıştı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24