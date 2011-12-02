Cebeci, Messi için tamamen soyundu!





T24 - Hilal Cebeci'nin Messi aşkı bitmiyor. Twitter'da yarattığı panpiş akımı ve erotik pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Cebeci, bugüne kadar verdiği en cesur pozu Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi için verdi.







Milliyet gaztesinde yer alan habere göre, geçen hafta en beğendiği 10 erkeği açıklayan ve bir numaraya Arjantinli futbolcu Messi'yi koyan Cebeci, ünlü oyuncunun dikkatini çekebilmek için çareyi çırılçıplak soyunmakta buldu.





Göğüslerine photoshop'la "for messi" (Messi için) yazan Cebeci, fotoğrafın arka planında ise Barcelona logosu kullandı. Fotoğrafı yükledikten sonra "messi messi diye ölüceksin diyenler var messiyi koluma takıp gezmeye başlayınca çok şaşırmayın ama lol..." Güzel şarkıcı daha önce Messi'yle evlenmek istediğini ancak Messi'nin Müslüman olup sünnet olması gerektiğini açıklamıştı.









