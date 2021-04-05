Cebeci İnönü Stadyumu yıkılarak yerine millet bahçesi, camii ve kıraathane yapılacak

Ankara'da bulunan yarım asırlık Cebeci İnönü Stadyumu, yıkılarak yerine millet bahçesi, camii, kıraathane ve otopark yapılacak.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan Tamer Morkoç'un haberine göre, 1967’de yapılan ve yaklaşık yarım asır spor kulüplerine hizmet eden stadyum için 2012’de alınan “maç oynamaya elverişli değil” kararından sonra birçok iddia ortaya atıldı. Çürümeye terk edilen stadyum için nihai karar verildi. Buna göre AVM-rezidans yapılacağı iddia edilen alan, millet bahçesi, kıraathane, cami ve otopark olarak değerlendirilecek. Bu plana karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava ise sürüyor.

Stadın bulunduğu mahallenin muhtarı “Stadın bir dönem 3 bin 500 kişilik bir kız yurdu olacağı yönünde yazı geldiğini ve Resmî Gazete’de duyurulduğunu anımsatarak, “Bir dönem AVM, otopark olacağı söyleniyordu. Ama en son gelen yazıya göre stat yıkılıp yerine millet bahçesi, camii yapılacak bizim şu an için bilgimiz bu yönde” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait üç plan değişikliği iptal edildi

Cebeci İnönü Stadyumu’nun yerine AVM-rezidans inşa edilebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliğine karşı, 2013 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi’ndeki davada, 1 Eylül 2015’te bilirkişi raporu verildi. Raporda, başkentin en büyük stadyumunun yerinde korunması gerektiği savunularak plan değişikliğinin kamu yararına aykırı olduğu yönünde görüş bildirildi. Mahkeme de Kasım 2015’te Cebeci İnönü Stadı’nın yıkılarak yerine AVM ve rezidans vb. yapılmasını öngören Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait üç plan değişikliğini iptal etti.

CİMER’den konuyla ilgili olarak 2020’de gönderilen yanıtta ise stadyum alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edildiği bilgisi verildi. Ancak yerine ne yapılacağı konusunda net bir bilgi iletilmedi.

Buna karşılık, yapılması planlanan proje kapsamında; alana 638 otoluk kapalı otopark, meydanlar, millet kıraathanesi, sergi satış ünitesi, idare binası, pergolalar, spor alanları, çocuk oyun alanları ve havuz ve cami inşa edileceği iddia ediliyor.

Ankara’nın en büyük stadyumuydu

Cebeci İnönü Stadyumu 37 bin kişilik kapasitesiyle Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük stadyumu olarak birçok maça ev sahipliği yaptı. Hacettepe ve Ankara Demirspor’un ev sahibi olarak kullandığı stadyumun yıkılmasına, sporseverler ve mahalle halkı itiraz ediyor.

Stadyumun kapalı kısmında okçular ve bazı yerel futbol takımları antrenmanlarına devam ediyor. Antrenör Osman Dalaman, stadın tadilattan geçirilmesini ve aslına uygun bir şekilde yeniden açılmasını istiyor. Mahallede oyun salonu işleten esnaf Ersin Çerçi de “Cebeci İnönü Stadı tarihi bir yer. Bizler tarihinde yaşanmışlığı olan statları seviyoruz ve şimdi yeni stadyum Eryaman’da. Şehrin merkezine çok uzak. Biz şehrin dışındaki stadyuma gidemiyoruz. Burada oynanan maçları hiç kaçırmazdık, hep giderdik.” diyor.

Son maç 2015'te oynandı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanları 2012 yılında stadın büyük tehlike içinde olduğu ve yapının tamamen çürüdüğü yönünde rapor hazırladı. Cebeci’de son olarak 2015’te Ziraat Türkiye Kupası maçında Ankaragücü ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Bundan sonra stadyumda bir daha maç oynanmadı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cebeci Stadyumu’nun yıkılarak, alanına millet bahçesi ve cami yapılmasına ilişkin planın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Cebeci İnönü Stadyumu Ankara’nın kentsel hafıza ve mihenk taşlarından biridir. Cumhuriyetin planlama ve kentleşme politikalarının bellek ve simge mekânlarındandır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak cumhuriyet değerlerini korumaya devam edeceğiz. Telafisi imkânsız zararlar verilmeden planın yürütmesi durdurulmalı ve plan iptal edilmelidir” dedi.

"Cebeci Stadı’nın bir bütün olarak korunmalı"

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “İktidar cumhuriyet değerlerinin yok edilmesine yönelik rövanşist bakış açısını hızla terk etmelidir. Cebeci Stadı’nın bir bütün olarak tüm parseli ve çevresiyle canlandırılarak korunmasının sağlanması gerekirken, stadın yıkılarak, alanına millet bahçesi ve cami yapılmasına ilişkin plan hazırlanıyor. Söz konusu 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca resen onaylanan Çankaya ilçesi Erzurum Mahallesi 6047 da 11-12 parsellere ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı işleminin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve takiben iptali için dava açtık’’ dedi.

“Süreci titizlikle takip edeceğiz“

Karakuş Candan sözlerini şöyle tamamladı: “Cebeci Stadı, sadece işlevi değil, kentsel yaşamla olan ilişkisi ve geçmişe tanıklığıyla bellek değeri taşımaktadır. Cumhuriyet ideolojisini temsil eden mekânlara yönelik bir ideolojik dönüşüm içerisinde olan iktidar, adında ve mekânında cumhuriyeti hatırlatan hangi yapı varsa yıkıyor, içini boşaltıyor, kimliksizleştiriyor. Belleğimizin sıfırlanmasına izin vermeyeceğiz.

Süreci titizlikle takip edeceğiz Cebeci Stadı cumhuriyetin kentsel ölçekte spor alanlarına bakışının bir yansıması olarak 1920’li yıllardan bu yana gelmiştir. İlk zamanlarda çeşitli spor ve eğlence faaliyetlerinin yer aldığı daha sonra Ankara’nın ilk resmî futbol maçlarının oynandığı bugüne kadar açık olan stat, spor alanı olarak hizmet vermiştir. Yoğun bir yapılaşma dokusunun içinde kentin az bulunur açık alanlarından birini de oluşturmaktadır. Ankara’da 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılmasının ardından, cumhuriyetin spor alanlarına yönelik bakış açısının son örneği olan Cebeci Stadyumu’nun yıkılması ve yerine cami ve millet bahçesi yapılması alanın bellek değerini yok edecektir. Sosyal bir niteliği olan anı değeri, geçmişle olan bağlarımızı canlı tutan, belli bir zaman kesitindeki yaşamımızı hatırlamamıza yardımcı olan ve ‘insan’ öğesinin odak noktasında bulunduğu bir kavramdır.”