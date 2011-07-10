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Cebeci fotoğrafını kaldırmak zorunda kaldı

Son günlerde peş peşe twitter'dan seksi fotoğrafları yayınlayan Hilal Cebeci, son fotoğrafını kaldırmak zorunda kaldı.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Son günlerde peş peşe twitter'dan seksi fotoğrafları yayınlayan Hilal Cebeci, son fotoğrafını kaldırmak zorunda kaldı.

Fotoğrafı kaldırmak zorunda kaldı


Şarkıcı Hilal Cebeci, son gülerde twitter'a koyduğu fotoğraflarla adından sıkça söz ettirdi. Bu sayede Cebeci'nin twitter'daki takipçi sayısı 90 bini geçti.


Ancak son olarak yüklediği üstsüz fotoğrafı, gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı.


Bu tepkilere sinirlenen şarkıcı twitter'da bunları yazdı:


"Bana yazan kadınlardan ve sürekli namustan bahsetmelerinden sıkıldım. Kimbilir gizli saklı neler çeviyorsunuz, burdada namus abidesi kesiliyorsunuz.


Neden kızlık zarı operasyonları çoğaldı? Çünkü her şeyi yapıyosunuz sonra da evlenmeden zar operasyonu... Bu mudur namus! Sıkıldım namus triplerinizden..."



 

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