'Ceazevinde gazeteciye zorla tuvalet temizleten memur tespit edildi'

T24 - Avukat Hüseyin Ersöz, Maltepe 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan müvekkili Çağdaş Ulus’a 'cezaevinden gardiyanlar tarafından tuvaleti temizlemesi için baskı yapıldığı’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Konunun basında yer almasının ardından Adalet Bakanlığı konuyu incelemesi için müfettiş görevlendirdi.

'Müfettiş gardiyanı kameralardan tespit etti'

Selahattin Günday'ın Vatan gazetesinde yer alan haberine göre; Maltepe Cezaevi’ne giden müfettişlerin cezaevinde Vatan gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus’un söz konusu iddialara ilişkin ifadesini aldığı öğrenildi. Bu konuda bir yazılı açıklama yapan Ersöz, "Öncelikle müvekkil Çağdaş Ulus, 25 Şubat 2012’de 3 saat süreyle Adalet Bakanlığı Müfettişine verdiği ifadede konuyu ayrıntıları ile anlatmış, Ceza İnfaz Memurlarının kullandığı tuvaleti temizletmek isteyen memur idari soruşturmayı yürüten Müfettiş tarafından kamera kayıtlarından tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma çerçevesinde ilgili memura geçici bir süre uzaklaştırma verildiği bilgisine de ulaşılmıştır" dedi.

'Gardiyan ifadesi alındı'

"Uzaklaştırma cezası alan memurun verdiği ifadesinde Ulus’u iş atölyesinde çalışan mahkumlardan biri sandığını" söylediğini ifade eden Ersöz açıklamasında "Oysa ki avukat görüşü sonrasında Çağdaş Ulus’u koğuşuna götürmek üzere teslim aldığında hangi koğuşta kaldığını özellikle sormuş ve siyasi tutukluların kaldığı B-9/Alt Koğuşunda kaldığı cevabını aldıktan sonra müvekkili kolundan tutarak tuvaletin kapısından sokmuştur. Bu husus kamera kayıtlarından açıkça anlaşılmaktadır. Bu sebepten verilen ifade gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

Jandarma da müvekkilime hakaret etti

Avukat Ersöz, yazılı açıklamasında bir kötü muamelenin de müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki sırasında yaşandığını iddia etti. Müvekkili ile bir başka mahkuma hastaneye sevki sırasında jandarma görevlilerinin hakaretine mağruz kaldığını belirten Ersöz, olayı şöyle anlattı;

"Refakat eden Jandarma görevlilerinden bir tanesi telefonda yüksek sesle ‘İki O.Ç.’nu hastaneye getirdik. Onlarla uğraşıyoruz’ şeklinde bir ifade kullanması üzerine diğer tutuklu buna tepki göstermiş; Çağdaş Ulus muayenesi tamamlanıp rink aracına döndüğünde Ulus’a refakat eden diğer jandarma personeline durum şikayet edilmiştir. Bu kez de müvekkilin yanında, küfreden personel tekrar üzerlerine yürümüş ancak araya diğer Jandarma Personelinin girmesi ve özür dilemesi ile konu kapanmıştır. Bu durum da kötü muamelenin bir başka örneğini oluşturmaktadır. Konu müvekkilin ifadesini alan Adalet Bakanlığı Müfettişine aktarılmış ve tutanak tutulmuştur"