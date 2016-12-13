T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

CDU: Yalan haberlere cezalar sertleştirilsin

Hristiyan Birlik Partili politikacılar yalan haberlerin yayılmasını engellemek için cezaların ağırlaştırılmasını istedi.

13 Aralık 2016 20:11

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yalan haber ve manipülasyonunun engellenmesi için yalan haberlerin yayılmasına karşı daha ağır ceza getirilmesini talep etti.

Alman Federal Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve CDU milletvekili Ansgar Heveling, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Dezenformasyon kampanyalarını Soğuk Savaş döneminden tanıyoruz. Şimdi medyanın sahip olduğu yeni olanaklar sayesinde bu yeniden canlandırılıyor" dedi.

CDU milletvekili Patrick Sensburg ise Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Hedef gözetilerek bir devleti istikrarsızlaştırmayı amaçlayan dezenformasyonlar cezaya tabi tutulmalı" diye konuştu. Sensburg bu tür sayfaları keşfedip, denetleyen bir kontrol merkezi kurulması gerektiğini belirtti.

'Cezalar sertleştirilmeli'

Hristiyan Birlik Partileri savunma politikaları uzmanı Henning Otte Rheinische Post'a verdiği demeçte, yalan haberlerin önüne geçilebilmesi için gerekli olması halinde cezaların sertleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ise "Yalan ya da uydurulan haberlere, komplo teorilerine, nefret ve kışkırtmaya teknik bir çözüm yok. Koalisyon hükümeti bu haberlere karşı yasal çerçeveyi tutarlı hale getirerek ve eksiklerin üzerine giderek keskinleştirecektir" dedi.

Oppermann önümüzdeki yıl genel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, siyasi partilerin medya ve gazeteci kuruluşlarıyla yalan haberlerin hemen ortaya çıkarılabilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için işbirliğine gitmesi önerisinde bulundu.

CDU Genel Sekreteri Peter Tauber medyanın üzerinde hızlı davranma konusunda bir baskı olduğunu söyledi. Tauber, gazetecilerin haberlerin tıklanma sayıları nedeniyle hızlıca hareket etmek yerine haberin içeriğini dikkatli biçimde araştırıp, doğruluğunu kontrol etmesi gerektiğini söyledi ve bu konuda hassas davranılmasını talep etti.

© Deutsche Welle Türkçe

epd, HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hristiyan Birlik PartiliDemokrat BirlikHristiyan Sosyal BirlikFederal MeclisiKomisyonu BaşkanıCDUAnsgar Heveling Rheinische PostSoğuk SavaşPatrick SensburgFunke Medya GrubuBirlik PartileriHenning Otte Rheinische PostDemokrat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24