CDU: Yalan haberlere cezalar sertleştirilsin

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yalan haber ve manipülasyonunun engellenmesi için yalan haberlerin yayılmasına karşı daha ağır ceza getirilmesini talep etti.

Alman Federal Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve CDU milletvekili Ansgar Heveling, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Dezenformasyon kampanyalarını Soğuk Savaş döneminden tanıyoruz. Şimdi medyanın sahip olduğu yeni olanaklar sayesinde bu yeniden canlandırılıyor" dedi.

CDU milletvekili Patrick Sensburg ise Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Hedef gözetilerek bir devleti istikrarsızlaştırmayı amaçlayan dezenformasyonlar cezaya tabi tutulmalı" diye konuştu. Sensburg bu tür sayfaları keşfedip, denetleyen bir kontrol merkezi kurulması gerektiğini belirtti.

'Cezalar sertleştirilmeli'

Hristiyan Birlik Partileri savunma politikaları uzmanı Henning Otte Rheinische Post'a verdiği demeçte, yalan haberlerin önüne geçilebilmesi için gerekli olması halinde cezaların sertleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ise "Yalan ya da uydurulan haberlere, komplo teorilerine, nefret ve kışkırtmaya teknik bir çözüm yok. Koalisyon hükümeti bu haberlere karşı yasal çerçeveyi tutarlı hale getirerek ve eksiklerin üzerine giderek keskinleştirecektir" dedi.

Oppermann önümüzdeki yıl genel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, siyasi partilerin medya ve gazeteci kuruluşlarıyla yalan haberlerin hemen ortaya çıkarılabilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için işbirliğine gitmesi önerisinde bulundu.

CDU Genel Sekreteri Peter Tauber medyanın üzerinde hızlı davranma konusunda bir baskı olduğunu söyledi. Tauber, gazetecilerin haberlerin tıklanma sayıları nedeniyle hızlıca hareket etmek yerine haberin içeriğini dikkatli biçimde araştırıp, doğruluğunu kontrol etmesi gerektiğini söyledi ve bu konuda hassas davranılmasını talep etti.

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