CDU ve SPD binalarına Afrin'i protesto saldırısı

Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekatını protesto için Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen saldırılar sürüyor. Hessen eyaletinin Marburg kentinde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) binalarına boyalı saldırı düzenlendi. Polis yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, her iki partinin de binalarının dış cephesine kırmızı boya sürüldüğü belirtildi. SPD'nin binasına Afrin operasyonunu protesto için siyasi sloganlar yazıldığı kaydedildi.

Hessenschau haber portalında da, SPD'nin Marburg'daki binasının üzerine sarı boya ile İngilizce olarak "Afrin için savaş” (fight4Afrin) ve Almanca olarak "SPD yerine YPG” yazıldığı belirtildi.

Polis, her iki olay arasında bağlantı bulunduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Soruşturma başlatıldığını belirten polis, görgü tanıklarına da polise başvurmaları çağrısında bulundu.

Salı günü sabaha karşı da Aşağı Saksonya eyaletinin Celle kentinde Hristiyan Demokrat Birlik partisinin binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından taş atıldığı ve binanın duvarına İngilizce olarak "Afrin için savaş” yazıldığı açıklanmıştı.

Berlin'de iki süpermarkete saldırı

Berlin'in Kreuzberg semtinde de Çarşamba sabaha karşı iki süpermarketin camlarının taş atılarak kırıldığı tespit edildi. Polis yetkilileri, taşlı saldırıların Afrin operasyonu ile bağlantısı olup olmadığının incelendiğini açıkladı.

Berlin'in Friedrichsfelde semtinde Salı sabaha karşı da bir bankaya taşlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Banka müdürü tarafından olay yerinde siyasi içerikli afişlerin bulunduğunu belirten polis yetkilileri, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Türk kuruluşlarını hedef alan saldırılar

Almanya’nın çeşitli kentlerinde Türklere ait cami ve kuruluşlar hafta sonundan beri düzenlenen taşlı ve molotofkokteylli saldırıların hedefi oluyor. Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii kundaklanmıştı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Meschede kentinde Türk-Alman Dostluk Derneği'ne Pazar gecesi molotof kokteyli atılmıştı. Schleswig-Holstein eyaletinin Itzehoe kentinde de bir caminin camları kırılmış, bir manav dükkanı da kundaklanmıştı. Baden-Württemberg eyaletinin Lauffen kentinde de bir camiye molotof kokteyli ile saldırı düzenlenmişti. Salı sabaha karşı da Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Kalk Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına Afrin ile bağlantılı sloganlar yazılmıştı.

DW,AFP/JD,BK

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