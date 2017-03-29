CDU: MİT'in Almanya'daki faaliyetlerine göz yumulamaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki muhaliflerinin Türk istihbaratınca izlendikleri şüphesi Alman politikacılarını alarma geçirdi. Koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin iç politika sözcüsü Patrick Sensburg ‘Handelsblatt' gazetesine yaptığı açıklamada "Ajanlar bulundukları takdirde mahkemeye verilmelidir. Diplomatik pasaportu olanların akreditasyonları iptal edilmeli ve bu şahıslar Almanya'dan sınır dışı edilmelidirler”,şeklinde konuştu.

‘Muhalif olduklarından takibe alındılar'

Türkiye'nin ülkesinde hükümranlık hakkının bulunmadığını belirten Sensburg ‘Türk istihbaratının yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu, söz konusu edilen şahısların teröristlikten değil, rejim muhalifli oldukları için takibe alındıklarını, dolayısıyla siyasi takipten söz edilebileceğini', söyledi.

Almanya Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Ansgar Heveling de ‘Ruhr Nachrichten' gazetesine verdiği demecinde, ‘Türk tarafının Almanya'da yoğun istihbarat faaliyetlerinde bulunduğundan yola çıkılabileceğini, bunun ciddi bir vaka olduğunu ve bu kapsamlı faaliyet karşısında sessiz kalınamayacağını', söyledi. Heveling, ‘Türkiye'nin iç anlaşmazlıklarının bu şekilde Almanya'ya yansıtılmasının kabul edilemeyeceğini' ifade etti.

Federal Savcılık salı günü, Almanya'da Gülen yandaşlarını izlediği yönündeki suçlamalara ilişkin olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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DW, dpa/AG, GA