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Dünya
Deutsche Welle

CDU eşcinsel evlilik konusunda kararsız

İrlandalılar eşcinsel evliliğe “evet“ derken, Almanya’da Hrıstiyan Demokrat Parti (CDU) ise kararsız. Ancak hükümet ortağı partiye engeli kaldırması için baskı giderek artıyor.

26 Mayıs 2015 20:30

Hrıstiyan Demokrat Parti (CDU), eşcinsel evlilik konusunda bölünmüş durumda. Karşı çıkanlar kadar onay
verenler de var.

CDU milletvekili Stefan Kaufmann, Tageszeitung'a verdiği demeçte, “Evliliğin önünün açılması tabii ki çoğu
aynı cinsiyetten sevgili için ve bundan daha fazlası için sembolik bir karaktere sahip olurdu“ şeklinde
konuştu. Kaufmann, Almanya'da kilise ve devletin ayrı olması ışığında burada da İrlanda'daki
referandumdan daha farklı bir karar çıkmayacağı görüşünde.
CDU Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise bu tür talepleri reddediyor. Strobl, “Anlaşmalarımızı
tutmalıyız“ şeklinde konuştu.
Strobl, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi
Başkanı Christine Lüders'in meclis gruplarının üstünde bir
federal girişim başlatılması çağrısını yanlış bir yol olarak nitelendirdi.
Merkel'e çağrı
Hrıstiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin
(SPD) koalisyon anlaşmasında, var olan
ayrımcılıkların sona erdirilmesi gerektiği maddesi yer alıyor. Ancak SPD, bunun uygulanmasını sağlayamadı.
Hrıstiyan Birlik partileri, eşcinsel çiftler için sınırsız evlatlık edinme hakkını da reddediyor.
Lezbiyen ve Eşcinseller Federal Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Vogt, Başbakan ve CDU Genel
Başkanı Angela Merkel'a daha cesur adımlar atması çağrısında bulundu ve ekledi: “Umarım Angela
Merkel, sonunda CDU'nun blokajını dikkate almaz“
dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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