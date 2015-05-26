CDU eşcinsel evlilik konusunda kararsız

Hrıstiyan Demokrat Parti (CDU), eşcinsel evlilik konusunda bölünmüş durumda. Karşı çıkanlar kadar onay

verenler de var.

CDU milletvekili Stefan Kaufmann, Tageszeitung'a verdiği demeçte, “Evliliğin önünün açılması tabii ki çoğu

aynı cinsiyetten sevgili için ve bundan daha fazlası için sembolik bir karaktere sahip olurdu“ şeklinde

konuştu. Kaufmann, Almanya'da kilise ve devletin ayrı olması ışığında burada da İrlanda'daki

referandumdan daha farklı bir karar çıkmayacağı görüşünde.

CDU Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl ise bu tür talepleri reddediyor. Strobl, “Anlaşmalarımızı

tutmalıyız“ şeklinde konuştu.

Strobl, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi

Başkanı Christine Lüders'in meclis gruplarının üstünde bir

federal girişim başlatılması çağrısını yanlış bir yol olarak nitelendirdi.

Merkel'e çağrı

Hrıstiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin

(SPD) koalisyon anlaşmasında, var olan

ayrımcılıkların sona erdirilmesi gerektiği maddesi yer alıyor. Ancak SPD, bunun uygulanmasını sağlayamadı.

Hrıstiyan Birlik partileri, eşcinsel çiftler için sınırsız evlatlık edinme hakkını da reddediyor.

Lezbiyen ve Eşcinseller Federal Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Vogt, Başbakan ve CDU Genel

Başkanı Angela Merkel'a daha cesur adımlar atması çağrısında bulundu ve ekledi: “Umarım Angela

Merkel, sonunda CDU'nun blokajını dikkate almaz“

dedi.

