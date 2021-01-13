CDU, bu hafta sonu Merkel'in halefini seçecek; tartışmalı figürün adı öne çıkıyor

T24 Dış Haberler

Angela Merkel, yaklaşık 16 yıldır yürüttüğü Almanya Başbakanlığı görevini eylül ayında bırakacak. Yıllardır seçimlerde sandıktan tulum çıkarmayı başaran Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) bu sene seçimlere ilk kez Merkel dışında bir aday ile katılacak. CDU, şu anda anketlerde en yakın takipçisi olan Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) 15 puan fark atmış durumda.

28 Eylül'de Merkel'in yerine kimin başbakan olacağını belirleyecek federal seçimlerde CDU'nun adayının kim olacağı bu cumartesi belli olacak.

Parti tabanında yarışın favorisi olarak şu anda milyarder avukat Friedrich Merz görülüyor. Merz, 2002 yılında CDU'nun parlamento başkanıyken Merkel tarafından görevden alınmıştı.

Merz, parti destekçilerinin bir bölümü tarafından tartışmalı bir figür olarak görülüyor. Merz'in daha neoliberal politikalar uygulayabileceği, bunun da partinin 'ılımlı' seçmenlerini SPD ve Yeşiller gibi daha soldaki partilere itebileceği düşünülüyor.

Cuma ve cumartesi günü internet üzerinden yapılacak kongrede partinin gelecek dönem liderlerini belirlemek için yerel, bölge ve eyalet ofislerinden seçilen 1001 delege oy kullanacak.

Merz'in karşısındaki güçlü adaylar olarak Armin Laschet ve Norbert Röttgen çıkıyor.

SPD geçen günlerde adayının Finans Bakanı Olaf Scholz olacağını açıkladı. Yeşiller'in adayının da partinin iki genel başkanından biri olması bekleniyor.