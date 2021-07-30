CDC raporu: Delta varyantı, su çiçeği kadar kolay yayılıyor

ABD'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ortaya çıkan bir raporuna göre, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Delta varyantı su çiçeği kadar bulaşıcı. Hızla yayılmasında, iki doz aşı olmuşlar tarafından da bulaştırılması önemli rol oynuyor.

New York Time gazetesinin haberine göre; CDC'nin belgesinde Delta varyantının bulaşıcılığının neredeyse su çiçeği kadar yüksek olduğu belirtildi. Rapora göre, Delta varyantının bulaştığı her kişi ortalama 8-9 kişiyi enfekte ediyor.

Tam aşılı kişilerin de virüs taşıdığı gözlendi

Aşı olmamış kişiler kadar iki doz aşı olmuş kişilerin de Delta varyantını bulaştırabildiği belirtildi. Ancak aşı olmak, kişiyi hastalanmaya karşı önemli ölçüde koruyor.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, Times'a verdiği demeçte, yeni araştırmaların Delta varyantı ile enfekte olan aşılı kişilerin burun ve boğazlarında yüksek miktarda virüs taşıdığını gösterdiğini belirtti.

CDC'ye göre Delta varyantından korunmak için en iyi yöntemler herkes için maske takma zorunluluğu ve aşı olmak.

ABD'de vakalar artıyor

Diğer ülkeler gibi ABD de Delta varyantı yüzünden günlük vaka sayılarında artış yaşıyor. 20 Temmuz itibarıyla ABD'deki yeni vakaların yüzde 80'den fazlası Delta varyantından kaynaklanıyor.

ABD'deki yetişkinlerin yüzde 70'ine tekabül eden 178 milyon kişi en az bir doz aşı, yüzde 60'ına tekabül eden 155 milyon kişi iki doz aşı olmuş durumda.