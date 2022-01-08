CDC: 5 yaşından küçük çocuklarda Koronavirüs hastane yatış oranları en yüksek seviyede

VOA Türkçe'nin haberine göre CDC direktörü Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, çocukların hastaneye başvurularında yaşanan artışa dikkat çekerek, bunun evde uygun olan herkesin aşı yaptırması için başka bir neden olduğunu söyledi.

"Onlara koruma sağlamak için aşılanmış insanlarla çevrelememiz çok önemli"

Walensky, “Ne yazık ki, henüz Covid-19 aşısı için uygun olmayan 0-4 arası çocukların hastaneye yatış oranlarının arttığını görüyoruz. Onlara koruma sağlamak için aşılanmış insanlarla çevrelememiz çok önemli.” dedi.

Aralık ayı ortasından bu yana Koronavirüs'ün bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantı ABD genelinde hızla yayılıyor. Genç çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 bin çocukta 4'ten fazlasına çıktı. Daha önce bu rakam 100 binde 2,5'ti.

Rekor seviyede

CDC'nin toplam 14 eyalette 250 hastaneden aldığı verilere göre yaşları 5 ile 17 arasındaki çocuklar arasında hastaneye yatma oranı 100 binde 1.

Walensky, virüsle enfekte olan hastaneye kaldırılan küçük çocukların sayısının geçen hafta önemli ölçüde yükseldiğini ve pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktığını söyledi.

18 yaş altı da alarm veriyor

CDC'ye göre yine de çocuklar ve ergenlik çağındakiler arasında hastaneye yatma oranı diğer tüm yaş gruplarından daha düşük ve bunlar günlük ortalama hastaneye yatma oranının yüzde 5'inden azını oluşturuyor.

Ancak bu hafta itibariyle, her gün Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 18 yaş altı hastaların ortalama sayısı iki hafta öncesinin iki katına çıkarak 766 oldu.

‘‘Başka sorunlar için hastaneye geliyorlar’’

Seattle Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Şefi Dr. John McGuire ise Omicron varyantına yakalanan çocukların Delta varyantından daha hafif hasta olduğunu gördüklerini söyledi.

McGuire yaptığı açıklamada, hastanede Covid-19 olduğu anlaşılan çocukların çoğunun aslında başka sorunlar için orada olduklarını ancak bu sırada Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci de bu hafta başında yaptığı açıklamada Omicron'un genel olarak daha hafif hastalığa neden olduğunu sandıklarını, ancak bulaşıcılığının fazla olmasının daha fazla çocuğun hasta olmasına ve bazılarının hastaneye yatmaya başlayacağına neden olduğunu söylemişti.

Fauci, hastaneye yatan çocukların birçoğunun başka sağlık sorunlarının onları Covid-19'dan kaynaklanan komplikasyonlara açık hale getirdiğini eklemişti.