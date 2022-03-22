CD Projekt Red, yeni The Witcher oyununu duyurdu

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Polonya merkezli video oyunu stüdyosu CD Projekt Red, dünyanın en popüler oyun serilerinden The Witcher'ın dördüncüsünü duyurdu.

CD Projekt Red, "Yeni bir efsane başlıyor" diye duyurduğu oyunun geliştirilme sürecinde olduğunu belirtirken, yeni Witcher'ın oyun motoru olarak Unreal Engine 5'i kullanacağını açıkladı.

Geliştirici, henüz geliştirme sürecinin ne kadar süreceği ve oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili bir detay paylaşamadıklarını bildirdi.

Andrzej Sapkowski'nin kitaplarından esinlenilen oyun serisi, dünya çapında büyük başarıya ulaştıktan sonra kitaplar Netflix tarafından dizileştirilmişti.