CCİ Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü'ne Servet Yıldırım getirildi

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Coca-Cola İçecek Grup Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne, Servet Yıldırım getirildi. Yıldırım, Coca-Cola İçecek’in operasyonlarını yürüttüğü 10 ülkede; kamu ilişkileri ve sürdürülebilirlik politikalarının yanı sıra grubun iç ve dış iletişim stratejilerine öncülük edecek.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 9 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek’in (CCI), Grup Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü’ne Servet Yıldırım getirildi. Yıldırım, Coca-Cola İçecek’in 10 ülkede yürüttüğü kamu ilişkileri, sürdürülebilirlik politikaları ve iletişim stratejilerinden sorumlu olacak.

1964 yılında Ankara’da doğan Servet Yıldırım, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yıldırım, 1988 yılında bankanın Fon Yönetimi Bölümü’nün kuruluşu ile bu bölümde görev yaptı. 1989 sonunda Reuters Haber Ajansı’na muhabir olarak geçen Servet Yıldırım, 1996 yılında ise Reuters’ın Türk Haber Servisi’nin başına getirildi. Yıldırım, 2004’te CNBC-e kanalında Haber Genel Yönetmeni, 2005 yılında ise kanalın Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2011 yılında Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanlığı’na getirilen Servet Yıldırım, yöneticiliğin yanı sıra 2016 yılına kadar CNBC-e’de çeşitli programlar hazırlayarak sundu. Yeni Binyıl, Sabah, Referans ve Radikal gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Yıldırım, Coca-Cola İçecek’teki görevinden önce Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığının yanı sıra NTV kanalında yayınlanan NTVPara programında Mahfi Eğilmez ile Türkiye ve dünya ekonomisinde öne çıkan gelişmeleri değerlendiriyordu. Servet Yıldırım, Coca-Cola İçecek Grup Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak, şirketin 10 ülkede yürüttüğü kapsamlı kamu ilişkileri ve sürdürülebilirlik politikalarının yanı sıra iç ve dış iletişimlerine öncülük edecek.

Coca-Cola İçecek hakkında

Coca-Cola sisteminde satış hacmine göre altıncı sırada yer alan CCI, The Coca-Cola Company markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. CCI Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan’da 9 bine yakın çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

CCI 26 fabrikası ile 400 milyonluk tüketici kitlesine gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluşan gazsız içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktadır.

CCI’ın hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) “CCOLA.IS”, Amerikan depo sertifikaları (ADR) ABD’de tezgahüstü piyasalarda “COLAY”, Eurobond’u İrlanda Borsası’nda “CCOLAT” sembolleriyle işlem görmektedir. (Fotoğraflı)