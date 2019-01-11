CBI: Anlaşmasız Brexit binlerce istihdamı riske sokar

İstanbul, 11 Ocak (DHA) - Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) anlaşmasız bir Brexit\'in, binlerce istihdamın riske gireceği uyarısı yaptı.

The Guardian\'ın haberine göre, CBI\'dan yapılan açıklamada, anlaşmasız Brexit\'in, ülke gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 8\'e varan oranda kayba neden olacağı ve buna bağlı olarak ağır ekonomik sonuçların ortayla çıkacağına dikkat çekildi.

Parlamenterlerin, Başbakan Theresa May\'in Brexit anlaşmasını desteklemeye çağrıldığı CBI açıklamasında, mevcut anlaşmanın uygulanacak geçiş dönemi ile işletmelerin çalışmaya devam edebileceleri bir \"çözüm\" sunduğunu vurguladı.

CBI Genel Direktörü Carolyn Fairbairn, bugün Bristol\'da yapacağı bir konuşmada, Parlamento\'nun, May\'in Brexit anlaşmasına onay vermemesi durumunda ise, anlaşmasız Brexit\'ten kaçınmayı ve Britanya\'da istidamın güvenceye alınmasını sağlayacak planların derhal ortaya konması gerektiğini vurgulayacak.

Habere göre, Fairbairn konuşmasında, \"İş dünyası yeni gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacak. Limanlarımız, şirketlerimizin müşterilerine sevkiyat yapacakları yerlerden kopararak, altüst olacak\" diyecek.